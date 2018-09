House of Cards: la temporada final ya tiene tráiler

David Giesbrecht/Netflix

Netflix lanzó el primer tráiler de la sexta y última temporada de la serie House of Cards, ahora sin Kevin Spacey, que se estrenará el 2 de noviembre.

El intenso tráiler muestra a Claire Underwood (Robin Wright), la nueva presidenta de Estados Unidos, en el centro de una guerra de intrigas y manipulación en la Casa Blanca, en el que incluso de la ve que es víctima de un atentado.

Estos episodios finales incorporan rostros nuevos al elenco, los personajes interpretados por Diane Lane y Greg Kinnear, quienes se unen a Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott y Boris McGiver.

House of Cards fue creada por Beau Willimon, autor de la nueva serie de Hulu, The First, sobre la primera misión tripulada a Marte.

En 2013, House of Cards se convirtió en la primera serie original digital en recibir múltiples nominaciones en los premios Emmy. En total, el show ha recibido 53 nominaciones al Emmy hasta la fecha, con siete victorias, incluyendo el primer Emmy para una plataforma de streaming con el triunfo de David Fincher a mejor dirección de una serie de drama.

La sexta y última temporada de House of Cards se estrena en Netflix el 2 de noviembre.

