El Tesla Model 3 no tiene llave, así que no olvides tu teléfono

La compañía de automóviles eléctricos Tesla ha demostrado su voluntad de romper con el legado del automóvil, y se aleja aún más de la tradición con el Model 3, pues los propietarios se basarán en sus teléfonos para acceder e iniciar el coche. A diferencia de la mayoría de los coches actuales, e incluso el Model S y Model X de Tesla, los propietarios del Model 3 no necesitarán llevar una llave en sus bolsillos.

Muchos coches ofrecen acceso y arranque sin llave, pero requieren que el conductor cargue con un fob, un dispositivo de bolsillo que transmite una señal de radio única. Esa señal le dice al coche que desbloquee sus puertas y se encienda. Para el Model 3, Tesla diseñó el coche para aceptar una llave digital transmitida a través de Bluetooth desde el teléfono de un propietario. El coche utiliza el estándar Bluetooth LE, que significa Low Energy, y es compatible con la mayoría de los smartphones más importantes.

Como una copia de seguridad, o para el acceso de valet, cada Model 3 vendrá con un par de tarjetas NFC, que también pueden desbloquear y poner en marcha el coche. Las tarjetas desbloquearán la puerta con un toque en el Pilar B, y arrancarán el coche con otro toque entre los asientos delanteros.

Tesla no ha dicho si hay un medio mecánico de entrar en un coche con una batería completamente drenada. Sin embargo, eso no ha sido un problema con el Model S o el Model X. Dado los requisitos de energía de Bluetooth LE y el tamaño grande de la batería del Model 3, sería improbable que el automóvil no tuviera electricidad disponible.

La idea de usar un teléfono inteligente para acceder a un coche tampoco es algo nuevo. Los servicios de alquiler de coches a corto plazo, como Maven de GM y Car2Go de Daimler, permiten a las personas acceder a los vehículos con una aplicación de teléfono. NXP anunció el pasado mes de febrero que estaba trabajando con cinco fabricantes de automóviles en un chip NFC para manijas de puertas, lo que permitiría a los dispositivos programados desbloquear los coches.