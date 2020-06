El Snowpiercer de TNT y Netflix no es el de Bong Joon-ho

TNT

Snowpiercer, la serie que en Estados Unidos emite TNT e internacionalmente tiene Netflix, no es un remake de la película de 2013 del mismo título del director Bong Joon-ho y protagonizada por Chris Evans y Tilda Swinton. Es un drama por entregas con un argumento nuevo y personajes diferentes a los cinematográficos.

Tanto la serie como la película están basadas en la novela gráfica francesa Le Transperceneige y comparten algunas similitudes: el mundo está helado y los únicos supervivientes humanos van a bordo de un tren que circula alrededor de la Tierra.

"[La serie] examina estos grandes temas que ya estaban en la novela gráfica y la película y parecen todavía más relevantes en estos momentos: cambio climático, encarcelamiento e inmigración", me cuenta el showrunner de Snowpiercer, Graeme Manson (Orphan Black), por teléfono. "Es una historia de división de clases en este tren loco que es una olla a presión".

Manson cree que la televisión por entregas tiene una ventaja sobre las películas de dos horas: los guionistas tienen la posibilidad de desarrollar los personajes y la historia a lo largo del tiempo. Dicho esto, ha querido preservar un ingrediente de la película: su ritmo: "[La película] empieza en la zona de Tail [el último vagón] y se precipita hacia el motor. Quería mantener esa emoción", dice, añadiendo que, en esencia, Snowpiercer es una historia de acción y aventuras.

Claustrofobia

Alguien muy feliz por la singularidad de Snowpiercer respecto a su versión cinematográfica es el diseñador de producción de la serie, Barry Robison (Hacksaw Ridge).

TNT

"Graeme y [el director] James [Hawes] no querían una copia de la película, querían que la serie tuviera su propia identidad. Estoy encantado", dice Robison, que se inspiró en los diseños de Jacques Lob y Jean-Marc Rochette de la novela gráfica.

El diseñador de producción tuvo el reto añadido de tener que construir un set dentro de vagones de tren de solo 10 o 12 pies de ancho y de 40 a 60 de largo. "Tienes que meter muchos estímulos visuales en un espacio muy, muy pequeño", explica. En la serie, los vagones de primera clase pueden llegar a parecer mucho más grandes que los de tercera o la zona de Tail, pero Robison insiste que eran del mismo tamaño. Usó la iluminación para hacer que algunos lugares parecieran mucho más espaciosos que otros.

Manson es consciente de que está promoviendo una serie postapocalíptica en medio de una crisis sanitaria, pero no cree que los temas representados en Snowpiercer sean tan incómodos como para que los espectadores decidan que no quieren ver la serie.

"Tal vez sientan cierta empatía por estos personajes que viven en espacios pequeños", dice el creador.

L'Echappé, el primer volumen de la novela gráfica en la que se basa esta serie, incluye una trama sobre un virus a bordo de Snowpiercer, de hecho. Pero el equipo de la serie decidió que no era una buena historia para la temporada 1.

"La gente del tren es consciente de ello, les preocupa que pueda haber alguna enfermedad proveniente de la zona de Tail. No deja de ser un reflejo sobre cómo percibimos esto por primera vez y la culpa que pudimos atribuirle al COVID. Hay muchísimos paralelismos", reflexiona Manson.

Narrativa de formato largo

Daveed Diggs y Jennifer Connelly tienen la tarea de ofrecernos las diferentes perspectivas de esta historia en la versión televisiva de Snowpiercer. Él interpreta al héroe involuntario de la rebelión que se está fraguando entre la clase menos privilegiada de los pasajeros. Ella interpreta las muchas caras del orden a bordo de Snowpiercer.

Manson enfatiza la personalidad relajada de Diggs como una de las muchas ventajas de trabajar con el intérprete. "Es un gran centro para nosotros por su buen humor. Te hace reír todo el tiempo", explica el creador, añadiendo que es muy cómodo saber que este actor ganador de un Tony y un Grammy por el musical Hamilton también es guionista (Blindspotting). "Entiende perfectamente lo que estás tratando de hacer con el guión".

Jeff Kravitz/Getty Images for WarnerMedia

Connelly, a su vez, se aventura en la pequeña pantalla con este personaje que le permite mostrar muchas caras diferentes. "La televisión permite explicar historias basadas en personajes y de largo formato", explica Manson. "Seguramente ha sido muy divertido para ella interpretar a este personaje a lo largo de tantos cambios", añade sobre la ganadora de un Oscar.

La narrativa de largo formato no implica únicamente desarrollo de personajes. Robison también está contento de que el género televisivo le permitiera una exploración más detallada del mundo de Snowpiercer.

"Algunas de las cosas que haces para una película nunca llegan a verse. Una película son 140 minutos, tal vez más, tal vez menos. Todos los detalles se acaban quedando fuera en la edición. Pero no se quedan fuera con la televisión de formato largo. Es posible que no los veas en el primer episodio, pero aparecen".

Producciones socialmente distanciadas

Snowpiercer recibió el encargo de una segunda temporada un año antes de su estreno en TNT. La grabación de esa segunda temporada se hizo a finales del año pasado en British Columbia, Canadá. Pero su equipo es consciente de que las cosas podrían cambiar de ahora en adelante.

"Imagino que tendríamos que hacer al menos una parte de la escritura de la tercera temporada con una sala de guionistas remota. Es algo que todavía no he probado", dice Manson.

Reproduciendo: Mira esto: Series perfectas para confinar a sus personajes

"Estamos yendo en la dirección de los departamento de arte virtuales", me dice Robison cuando le pregunto sobre los retos que la pandemia actual está imponiendo en su industria. "No creo que un diseñador de sets necesite estar en una oficina física", añade y me explica que usa FaceTime y Skype para comunicarse con los equipos de construcción, pintores o hasta con artistas conceptuales que trabajan remotamente en diferentes partes del mundo.

Manson no comparte el mismo entusiasmo hacia el trabajo virtual que Robison. "A corto plazo, las salas de guionistas virtuales son una forma de empezar a trabajar. Se puede hacer funcionar, pero es algo de lo que se pueden aprovechar porque es más barato que juntar a los guionistas en una oficina central y ponerlos juntos a hacer el trabajo difícil de estar allí durante largas horas. Es fácil desconectarse. No es fácil salir de una habitación física".

Manson tampoco cree que debamos dejar la tecnología de por medio una vez hayamos vencido esta crisis sanitaria. "Todo el mundo trabajando remotamente. Sin salir nunca de casa. Es un agujero de desesperación. Un futuro de ciencia ficción que no quiere nadie".