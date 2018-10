El problema de carga del iPhone XS se soluciona en iOS 12.1

Josh Miller/CNET

Si tienes un iPhone XS y XS Max que no parece que se carguen correctamente, Apple tiene la solución para ti.

Algunos usuarios han informado que sus nuevos teléfonos no se cargan cuando estén enchufados a la alimentación mientras que sus pantallas estén apagadas. Sin embargo, los iPhones sí cargaban al usar la carga inalámbrica o cuando las pantallas estaban encendidas. Para aquellos que cargan con las pantallas apagadas, los teléfonos eventualmente se cargarán aunque no comiencen inmediatamente el proceso al enchufarlos.

La próxima actualización del software de Apple, iOS 12.1, resolverá el problema. Actualmente está disponible en versión beta y llegará a todos los iPhones y iPads a finales de este otoño.

El programa beta de Apple ha estado abierto al público desde principios de 2015, pero solo se recomienda a las personas que no tienen un solo iPhone o que están dispuestas a soportar algunos posibles fallos.

Si no estás preparado para dar el salto a las versiones beta, puedes desconectar tu cable de iluminación y volverlo a enchufar para iniciar la carga. Incluso si no muestra que el teléfono se está cargando inicialmente, en algún momento debería comenzar. De lo contrario, tendrás que esperar hasta que iOS 12.1 llegue al mercado pero Apple aún no ha dicho cuándo será eso.

Cada vez que Apple lanza un nuevo software y nuevos dispositivos, a menudo hay errores que no aparecen hasta que millones de personas los usan. En el caso del iOS 11.1 el año pasado, hubo una fallo que no permitía a algunos usuarios escribir la letra "i". En su lugar, se cambiaba por la letra "A" y un símbolo Unicode. Apple lanzó iOS 11.1.1 para solucionar el problema.

iOS 12 debutó el mes pasado con los nuevos iPhone XS y el XS Max. Los mayores cambios en el software son la nueva función Memoji, un mejor manejo de las notificaciones, una función renovada de "No molestar" y una aplicación de medición.

Apple también agregó nuevos controles parentales para aquellos que desean mantener el dispositivo de un niño bloqueado, y su función de "Tiempo de pantalla" que permite monitorear el uso de tus hijos o de tu propio dispositivo.

También llegan a iOS 12.1 más de 70 emojis nuevos, como una llama, una cara con corazones, una pelota de softball o una tabla de skate.