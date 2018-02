El primer celular con pantalla de diamante llegará en 2019

Si dejar caer tu teléfono y ver su pantalla quebrarse es tu peor pesadilla telefónica, no estás solo.

Los fabricantes de teléfonos usan el material Gorilla Glass, que es reforzado químicamente, recubrimientos irrompibles y, a veces, cubiertas de cristal de zafiro para ayudar a evitar las grietas si el teléfono se cae. Ahora, una compañía dice que está trabajando con un fabricante de teléfonos para probar la primera pantalla del teléfono hecha con cristal de diamante.

Solo tienes que esperar hasta 2019.

La quebradura de la pantalla es una preocupación común. El cristal de diamante de Akhan usa un patrón de nanocristal que organiza aleatoriamente los cristales, en lugar de alinearlos a lo largo de sus planos de cristal: esa disposición evita que las grietas profundas formen y dañen los materiales debajo.

Josh Miller/CNET

Made with lab-grown diamonds, Akhan Semiconductor's Mirage Diamond Glass promises to be stronger than other materials used to cover the phone's fragile electronic display. It can be applied in conjunction with other, like Gorilla Glass, as a top layer.

Cuando supe por primera vez sobre el vidrio de diamante el año pasado, Adam Khan, el presidente ejecutivo de Akhan, prometió que lo veríamos en su primer dispositivo para fines de 2017. No fue asi.

Ahora, Khan dice que la nueva tecnología prometedora se está probando activamente con varios fabricantes de dispositivos, aunque Khan no está listo para revelar su identidade. Los socios de Akhan están poniendo a prueba la resistencia del cristal de diamante, y asegurándose de que la superficie transmita bien las señales eléctricas, de modo que tu dedo pueda navegar por la pantalla táctil sin problemas.

Antes de que el cristal de diamante pueda llegar a un teléfono, los socios deben resolver los detalles de producción y fabricación utilizando un nuevo material como el diamante. Deben asegurarse de que el revestimiento de cristal de diamante se aplique uniformemente sobre el material de la cubierta, que podría ser Gorilla Glass o una marca patentada.

Reproduciendo: Mira esto: Essential Phone: Sometemos al celular de titanio a pruebas...

También están trabajando para minimizar la reflectancia del cristal de diamante, lo que significa cuánta luz rebota en el usuario. Las pantallas del teléfono con mayor reflectancia son más difíciles de leer, porque interfiere con el resplandor. Eso te indica que aumentes el brillo para combatir el deslumbramiento, algo que a la larga agota la batería del teléfono más rápido.

Si bien el cristal de diamante puede llegar a cualquier dispositivo con una pantalla, Khan dice que su compañía solo está trabajando con un proveedor en cada categoría, comenzando con un solo teléfono y un solo protector de pantalla. Si todo va bien, podrían expandirse hacia los brazaletes de actividad física y más allá.

2019 está todavía lejos para ver un teléfono que calme tus temores de vidrios rotos. No esperes que sea barato, tampoco. El proceso de hacer y aplicar diamantes cultivados en laboratorio a la cubierta de un teléfono tiene un costo. Puedes esperar a que el nuevo material haga su debut en un teléfono costoso que promete una pantalla "inastillable", similar al Motorola Moto Z2 Force, que dejé caer 28 veces para ver si se rajaba su pantalla.

La cuenta atrás para las pantallas de diamantes comienza ahora.