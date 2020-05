El Presidente: Una divertida dosis de realidad futbolística en Amazon Prime

Amazon Prime Video

Ahorrémonos los 90 minutos de juego y vayamos al grano: ¿Vale la pena ver la nueva serie de Amazon Prime, El Presidente? Lo vale... si te gusta el fútbol.

La historia es divertida, el protagonista se come la pantalla y la dirección, al menos en los cuatro capítulos a los que tuvo acceso CNET en Español, cumple. Sin embargo, es poco probable que si te da igual el Mundial o la Copa América pases del segundo capítulo. Ese es el talón de Aquiles de la producción que se estrenará en el servicio de streaming el 5 de junio.

Antes de comentar los huecos en defensa de la serie, empecemos con su olfato de gol. El Presidente tiene como figura principal a Sergio Jadue, interpretado por el carismático Andrés Parra, a quien ya vimos como el narcotraficante Pablo Escobar en El patrón del mal y como el mandatario venezolano Hugo Chávez en Hugo Chávez: El Comandante. El actor despliega un carisma que enamora. Consigue que empaticemos con Jadue independientemente de la naturaleza corrupta del personaje.

Conoce el escándalo que sacudió a la FIFA y al fútbol mundial. El Presidente llega el 5 de junio solo por Amazon Prime Video #ElPresidenteTV pic.twitter.com/fG3wTUOA2O — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) May 13, 2020

Y esa es la principal fortaleza de la serie: Jadue. Su historia da para una película de Martin Scorsese o de los hermanos Coen. Pasó, en una abrir y cerrar de ojos, de administrar un club de segunda división a dirigir la federación chilena de fútbol. Impuesto para ejercer un cargo decorativo, el joven directivo se deshace rápidamente de los titiriteros y construye, en tiempo récord, su propio imperio, hasta que el FBI se cruza en su camino.

Después de Parra, Luis Fargani se lleva los aplausos por su extraordinaria interpretación del argentino Julio Grondona. Quien estuvo cerca del máximo directivo de la Conmebol quedará fascinado, no solo con el parecido físico, sino con el desarrollo de la voz y los movimientos corporales. Grondona adoptó a Jadue como un hijo y eso explica la meteórica carrera del pupilo.

Así, la transformación de Jadue, cuya mayor aspiración en principio era ver al humilde Unión La Calera codearse con los mejores equipos de Chile, se describe de manera creíble. Le beneficia al desarrollo del personaje contar con un elenco muy interesante. Los actores secundarios son muy importantes en este sentido, en especial los asistentes no oficiales del protagonista, que se encargan de lavar dinero, vender entradas y amedrentar a cualquier enemigo.

Grondona, a veces frente a la cámara a veces fuera de ella, es la voz que une los cuatro episodios y tiene sentido. Fue el Godfather de muchas generaciones. Era el encargado de mantener la Pax Romana en un mundo de ambiciones y puñaladas traperas. Una frase suya es perfectamente adoptada por Jadue: "O comemos todos o no come ninguno". Cuando se rompió esa premisa, se abrió la puerta para que el FIFAgate, como se conoce la operación de detención de federativos de fútbol en Suiza, diera sus frutos.

Una serie didáctica, pero con problemas

La presencia de Armando Bo (Birdman), quien actúa como showrunner y productor ejecutivo de la serie, la blinda en su concepción gráfica. Visualmente es didáctica y el espectador menos desprevenido rápidamente entiende cómo funciona, por ejemplo, el negocio de la reventa de entradas o el ingreso por derechos de televisión. Estos intríngulis, muy conocidos por los periodistas deportivos, no son fáciles de explicar al público general y aquí está muy bien logrado.

Pero como en todo equipo de fútbol, hay jugadores que no cumplen bien su rol, ya sea por el guión o por las propias limitaciones de registro. Muchas de las decisiones que toma Jaude se justifican por la ambición de su esposa, Nené (Paula Gaitán). La actriz mexicana que vimos en Narcos, no termina de convencer en el típico rol de mujer-motor, que impulsa la avaricia del cónyuge. Al menos no en los cuatro capítulos que vimos.

Tampoco está bien desarrollado el personaje de Karla Souza (Rosario); actriz que está estupenda en How to Get Away with Murder, pero que aquí lidia con el cliché y la condescendencia. Su rol como agente del FBI menospreciada, en plena crisis existencial, no aporta lo que debería y su presencia se convierte en un elemento decorativo, subrayado por desnudos o escenas de masturbación que no vienen al caso.

Se intuye, por lo visto, que Rosario y Jaude están destinados a cruzarse en lo profesional y emocional. Es curioso que Parra y Souza, dos buenos actores, no consigan que ese acercamiento luzca natural. Por el contrario, parece obligado por la historia y no por la real conexión entre dos individuos que se debaten entre el deber ser y la realidad.

En definitiva, El Presidente es un producto cuidado. Se nota la investigación periodística. Haber visto solo cuatro episodios impide asegurar que el producto total cumple con su cometido, pero sí puedo asegurar que es valiente al momento de denunciar como la FIFA protege y desarrolla la explotación del negocio futbolístico a costa del fanático y los propios jugadores.

En uno de los capítulos, Grondona dice: "Convertimos al fanático en cliente" y en otra "los jugadores pasan, los directivos quedan". Dos reflexiones, de muchas, que quedan retumbando en la cabeza del espectador.