El Pixel 4a no llegaría hasta el 13 de julio

Parece que el Pixel 4a no llegará en junio como se esperaba.

El lanzamiento del celular, que se retrasó anteriormente de mayo a junio, podría postergarse hasta julio, según informó en su cuenta de Twitter el 21 de mayo el confiable filtrador, Jon Prosser. El 13 de julio sería la fecha en la que Google lanzaría su celular según esta fuente, que además dice que no habrá ninguna gran variante de este dispositivo y que solo llegará al mercado una única versión (no habrá un modelo normal y un XL como ha habido siempre en los Pixel) y el celular no contaría con conectividad 5G.

Según Prosser, a pesar de que todo estaría listo para el lanzamiento del Pixel 4a en junio, la decisión de retrasar el lanzamiento estaría basada en un análisis de mercado realizado por la marca. Es posible que Google considere más favorable lanzar el celular en la segunda mitad del año debido a la actual crisis del coronavirus.

Se esperaba que Google aprovechase el lanzamiento de Android 11, que tendrá lugar en un evento digital y agendado oficialmente para el 3 de junio, para anunciar el Pixel 4a y que comenzaría a comercializarlo a partir del 5 de junio.

El Pixel 4a será un celular de media gama que llegará con una cámara frontal integrada en la pantalla, una sola cámara en la espalda, puerto de audífonos y sin la función Active Edge que permite activar Google Assistant apretándolo.

Google no ha dado comentarios sobre el Pixel 4a.