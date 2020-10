El nuevo retrete espacial de la NASA de US$23 millones va camino a la ISS

NASA

El retrete espacial diseñado recientemente que se adapta mejor a las mujeres se dirige a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). El nuevo excusado va empacado en una nave de carga programado para llegar el jueves 8 de octubre desde las islas Wallops Island, Virginia. Los astronautas lo probarán durante los próximos meses.

Con un peso de casi 100 libras (45 kilos) y 28 pulgadas (71 centímetros) de alto, el nuevo retrete es casi la mitad de grande que los dos excusados rusos que se usan actualmente en la ISS. Este nuevo servicio es 65 por ciento más pequeño y pesa casi la mitad que los que se usan actualmente en la estación.

El nuevo y más pequeño retrete podrá caber en las cápsulas Orion de la NASA, las cuales están diseñadas para viajar a la Luna en misiones futuras.

El nuevo retrete está diseñado con un asiento inclinado, nueva forma y un rediseño en los túneles de orina.

Los retretes de microgravedad que se usan en la ISS funcionan mediante succión, para evitar que los desechos se escapen al momento en que alguien los usa; el nuevo sistema, sin embargo, tiene una nueva forma para adaptarse mejor a la anatomía femenina. El inodoro también es más adecuado para capturar más desechos que antes.

"Limpiar un desastre es un gran problema. No queremos fallas o escapes", dijo la gerente de proyectos del Centro Espacial Johnson, Melissa McKinley, al periódico The Guardian. "Digamos que todo flota si no hay gravedad".

El nuevo sistema de servicios también tiene una masa menor que los sistemas previos, es más fácil de usar, ofrece mayor comodidad y rendimiento a la tripulación y trata la orina para que pueda ser procesada de forma segura por los sistemas de reciclaje de la nave espacial ", según un informe de la NASA publicado en junio.

El retrete será colocado en su propio espacio, junto al antiguo en el lado estadounidense de la estación espacial. El inodoro que se encuentra actualmente del lado estadounidense de la estación espacial fue diseñado en la década de 1990.

Este nuevo retrete de Sistema Universal de Gestión de Residuos permanecerá en la ISS hasta el final de la vida útil de la estación espacial.