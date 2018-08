El nuevo iPhone se acerca y Google te rastrea aunque no quieras

Los nuevos iPhone están a la vuelta de la esquina. Aunque Apple no ha informado de su evento otoñal podríamos decir que estamos a un mes del lanzamiento de los nuevos equipos y eso acelera la máquina de los rumores.

En la última semana nuevos reportes aseguran que los próximos iPhone X podrían tener doble tarjeta SIM, algo que podría entusiasmar a algunos usuarios sobre todo en Asia y América Latina. Sin embargo, probablemente el rumor más importante es que prácticamente está confirmado que serán tres teléfonos inteligentes y que Apple intentará diferenciarlos permitiendo que el Apple Pencil interactúe con aquellos que tengan pantallas OLED.

De esa manera el nuevo iPhone X y el nuevo iPhone X Plus podrían no sólo ser compatibles con la tecnología del Apple Pencil, sino que la empresa podría lanzar un stylus especial para competir con el Galaxy Note 9. Eso sí, no esperamos que este venga dentro de la caja del teléfono, y se vendería más bien como un accesorio adicional.

Google te rastrea

Sí, siempre hemos pensado que Google lo sabe de todo sobre nosotros, aunque nuevos datos nos dejan conocer que sabe más de lo que pensamos y de lo que queremos. Un estudio de AP y la Universidad de Princeton reveló esta misma semana que aunque apagues el servicio de seguimiento, siempre existen opciones que quedan activas.

La empresa salió al paso del estudio ajustando la información sobre sus servicios en su sitio Web de ayuda, algo que sólo deja claro que el estudio estaba en lo cierto. Tenemos una guía que te explica cómo eliminar por completo los servicios de rastreo de Google, aunque esto evitaría que pudieras usar aplicaciones como Uber o Lyft, entre otras que lo requieren para ofrecerte un mejor servicio.

Instagram, hackeado

Cientos de cuentas de Instagram fueron hackeadas esta semana según varios reportes. Los usuarios encontraban que el app se había cerrado y al intentar abrir de nuevo su usuario no podían hacerlo. Las cuentas afectadas habían sido vinculadas a un dominio ruso, por lo que se supone que desde este país podría haber llegado el ataque.

Reproduciendo: Mira esto: Google te rastrea y los nuevos iPhone se acercan

Instagram dijo que ya estaba investigando el problema. La empresa dijo que era consciente de que muchos usuarios no podían acceder a sus cuentas, y que el problema les había hecho "perder el control de su cuenta". De momento se desconoce quiénes habrían sido los autores del ataque digital.