El nuevo Facebook es más rápido e incluye el modo oscuro

Facebook

Facebook lanzó oficialmente y para todo el mundo el nuevo Facebook.com, un rediseño anunciado el año pasado durante la conferencia para desarrolladores F8. "Es más rápido, más fácil de usar y le da a tus ojos un descanso con el modo oscuro", dijo Facebook el 8 de mayo en un comunicado de prensa.

Cuando los usuarios inicien sesión en Facebook podrán probar el nuevo Facebook, o como la compañía lo llama "The New Facebook", al entrar al menú de configuración y dar clic en Cambiar a la nueva versión de Facebook. Si crees que el cambio es muy drástico y no te sientes listo, siempre tendrás la opción de regresar a la versión clásica.

Sin embargo, al hacerlo te estarás perdiendo de las mejoras, como es una navegación más fácil "similar a la experiencia que tienes en móviles", el modo oscuro, que minimiza el resplandor de la pantalla, y la simplicidad para manejar eventos, páginas, grupos y anuncios.

Facebook también dijo que esta nueva versión facilita y hace más rápidas las búsquedas, ya que la página de inicio y las transiciones se cargan más rápido. "Es similar a nuestra experiencia móvil", dijo Facebook.

A lo largo de sus 16 años, Facebook ha realizado varios cambios, añadido nuevas funciones, optimizado la red social para diferentes plataformas y agregado cientos de idiomas. Sin embargo, la red social dijo que tras enfocarse mayormente en la experiencia en móviles, se dio cuenta de que la versión de escritorio se había quedado atrás, y es por ello que lanza esta nueva versión para escritorio.