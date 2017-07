Una reciente solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) muestra que la compañía HMD Global, que tiene el derecho de vender los celulares Nokia, parece mostrar que el teléfono retro Nokia 3310 podría llegar a EE.UU.

Si el Nokia 3310 se logra lanzar en EE.UU., con un número de modelo TA-1036, tendría que conectarse a la red celular 3G, ya que la versión para Europa, África y el Medio Oriente sólo se produjo para vincularse a las redes 2G. Ese modelo es el TA-1030.

Al ser la FCC una organización estadounidense, el registro de la solicitud podría señalar que se planea lanzar el dispositivo en el país. Eso encajaría con comentarios del líder de mercadeo de HMD Global a CNET.

"No es que no vamos a lanzar en EE.UU.", dijo Patrick Mercanton en aquel entonces. "Es que en EE.UU. tomaría más tiempo sacarlo al mercado". HMD Global no respondió a nuestra solicitud por un comentario.

El Nokia 3310 es una versión rediseñada del popular y amado celular que se lanzó por primera vez en 2000. Durante la conferencia de dispositivos móviles MWC este febrero, HMD introdujo de nuevo el celular. El regreso del Nokia 3310 fue celebrado por muchos, aunque los fans en EE.UU. se entristecieron porque también querían la oportunidad de jugar con el legendario juego Viborita (Snake, en inglés). Ahora sus sueños podrían hacerse realidad.

Con la colaboración de Claudia Cruz.