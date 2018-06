Pixar

¿Eres fan de Los increíbles? La película de animación de Pixar sobre una familia con poderes especiales se estrenó en noviembre de 2004, con una taquilla todavía no saturada por superhéroes. Esta historia sobre los problemas de un clan por tratar de mantenerse en el anonimato mientras el patriarca atravesaba una crisis de la mediana edad nos atrapó con su sentido del humor y su temática familiar. Y llegó a ganar dos premios Oscar (a la mejor edición de sonido y mejor película de animación).

Casi 14 años después y con el género de los superhéroes en pleno auge llega Incredibles 2, una segunda parte en la que es la matriarca de la familia la que se pone al mando para salir a trabajar y ganarse la vida, mientras su marido se queda en casa con los niños. Durante una visita a Pixar, CNET en Español conversó con parte del equipo de animación de este título sobre los desafíos de hacer una segunda parte, cuya acción se retoma justo al final de la primera película, pero que se ha producido tantos años después de la original.

"Fue todo un reto", nos explicó la animadora Kureha Yokoo. "Teniendo en cuenta que se trataba de los mismos personajes, parecía que debería haber sido fácil. Tratamos de ver los personajes originales y el software con el que los animamos [en la primera película] pero no pudimos hacerlo funcionar. Hubo que encontrar computadoras muy viejas".

Yokoo nos contó también que finalmente tuvieron que reconstruir todos los personajes en el nuevo software que usan y teniendo mucho cuidado ya que la tecnología actual permite conseguir una textura de la piel o el pelo mucho más realistas que hace 14 años. "Queríamos que hubiera mejoras pero hasta qué punto haces esa textura realista. La primera vez que reconstruimos a Violet, no parecía Violet. Tuvimos que ir haciendo pequeños retoques en los ojos, las mejillas... Nos llevó mucho más de lo que pensé que llevaría [risas]".

Ese equilibrio justo que tuvo que encontrar el equipo para no usar una apariencia o textura demasiado realistas que hiciera que los personajes no se parecieran a los de la película original contrasta con el hecho de que en la primera película el director Brad Bird no acabara de estar del todo satisfecho con ellos. "La tecnología no les permitía esculpirlos basándose en las esculturas de barro que habían hecho al diseñarlos. Catorce años más tarde, la tecnología está donde queremos pero si simplemente nos basamos en los personajes a partir de esas esculturas, hay algo que no acaba de funcionar porque ya hemos definido quiénes son estos personajes", nos explicó el supervisor de composición de la película, Mahyar Abousaeedi, sobre la paradójica situación.

Y las mejoras tecnológicas afectaron también a otros departamentos de la película. Bryn Imagire, directora artística de shading o tonalidad, trabajó en el filme original y ha sabido apreciar estos cambios. "Los supertrajes originales estaban simplemente pintados en los cuerpos de los personajes. No eran prendas separadas. Pero en esta película se han construido las prendas a partir de telas virtuales y estampados. De modo que puedes ver los pliegues, el tejido. Tienen mucho mejor aspecto que en la película original", nos explicó.

Estética sesentera

Algo que no ha cambiado en estos 14 años es la estética de los años 50 y 60 y referencias de esa época que tuvo la primera y ha tenido también esta segunda película.

"Es un mundo extraño que no se adhiere estrictamente a los 60. En la primera película teníamos un iPad antes de que hubiera iPads. Tenemos gadgets futuristas. Pero en esta película, por ejemplo, no tenemos teléfonos portátiles. Y en algunos aspectos de la historia hubiera sido más fácil tener móviles. Siempre ha sido esta mezcla, una especie de futurismo de los años 60", nos contó el director al respecto.

Dentro de esas referencias sesenteras, Imagire nos habló de aquellos personajes que la inspiraron para diseñar la ropa de los protagonistas de esta historia. "Cuando pienso en vestuario me gusta reunir referencias de diferentes actores porque es fácil hacerse una idea de su época. Me gusta pensar en Bob (Mr. Incredible) como una especie de Paul Newman porque es atractivo y robusto. Tenía mucho estilo y era un hombre de familia. Para Helen (Elastigirl) en esta película tiene una carrera así que me basé en Mary Tyler Moore, Marilyn Monroe y Audrey Hepburn".

Imagire y el director de producción de la película, Ralph Eggleston, nos contaron también que se han basado en la arquitectura moderna de mitades del siglo pasado o Mid-century modern. "Es un poco Mid-century mundano. Es muy fácil encontrar arquitectura Mid-century muy interesante. Es más difícil encontrar cosas menos identificables", explicó Eggleston sobre la búsqueda de edificios de este estilo menos emblemático para diseñar la ciudad ficticia en la que se desarrolla esta historia: Municiberg.

El arquitecto Frank Lloyd Wright les inspiró para el diseño de la nueva casa de los protagonistas. Para sus interiores el equipo de Pixar se fijó en los estampados de Alexander Girard o los muebles de Florence Knoll, Ludwig Mies van der Rohe o Charles y Ray Eames. "Y por supuesto fuimos a Palm Springs. Se trata de una gran inspiración con muchas referencias", añadió Eggleston.

Y es que tal como vimos hace unos meses cuando el equipo de Pixar encargado de Coco nos habló de sus viajes de documentación a México para empaparse de la fiesta del Día de los Muertos, con The Incredibles 2 los animadores del prestigioso estudio volvieron a mostrarnos el mucho trabajo y estudio exhaustivo que implica cada uno de sus nuevos títulos.

Incredibles 2 se estrena en Estados Unidos el 15 de junio. La película llega a Latinoamérica a partir del 14 de junio. En España Los increíbles 2 se estrena el 3 de agosto.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.