El Motorola Edge Plus llega hasta con US$150 en tarjetas de regalo

César Salza / CNET

El nuevo Motorola Edge Plus, el primer celular gama alta de la empresa en mucho tiempo, sale a la venta este 14 de mayo, y los usuarios que lo adquieran podrán recibir diferentes ofertas dependiendo de su estatus con , la operadora que lo venderá en exclusiva para su red 5G.

El celular tiene un precio inicial de US$999.99 y se puede comprar por US$41.66 y pagarlo a 24 meses. Sin embargo, ambas compañías han preparado algunas promociones:

Quienes compren una nueva línea de servicio con alguno de los planes Unlimited podrán ahorrar hasta US$550 si entregan un celular viejo como parte de pago.

Quienes cambien de otra línea y seleccionen un plan Verizon Unlimited recibirán una tarjeta de regalo de US$150, a esta oferta se le suman un receptor de televisión Verizon Stream TV, una bocina Amazon Echo Dot y un enchufe inteligente gratis.

Si ya eres cliente de Verizon de uno de los planes Unlimited participantes en la promoción, puedes ahorrar hasta US$250 cuando entregas un celular viejo como parte de pago.

Motorola también dio a conocer en un comunicado emitido el 12 de mayo que el Motorola Edge Plus recibirá dos actualizaciones de Android 10 en las próximas semanas, aunque la empresa no aclaró cuáles serán las novedades.

En particular el Motorola Edge Plus se diferencia de otros celulares del momento por su pantalla con laterales curvos, cuatro cámaras muy potentes y una baterías de 5,000mAh, detalles que le hacen competir codo a codo con celulares como el Galaxy S20 Plus, uno de sus rivales más importantes.

En nuestro análisis, el Motorola Edge Plus recibió una buena puntuación, aunque tiene tanto atributos positivos como negativos que debes tener en consideración antes de adquirirlo. También puedes ver nuestra comparativa contra el Galaxy S20 Plus.