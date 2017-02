El Lotus Esprit de James Bond regresa en la forma del Evora Sport 410

El Lotus Evora 410 ya es el Lotus más rápido de todos los tiempos, y ahora está dándole duro a la nostalgia con un poco de ayuda de Bond... James Bond.

Con un poco de asistencia del departamento interno de personalización de Lotus, el fabricante de autos construyó un Evora Sport 410 para rendir homenaje al Esprit S1, también conocido como el auto favorito de James Bond en The Spy Who Loved Me, conocida en español como La espía que me amó.

Agrandar Imagen Lotus

Este Evora Sport 410 personalizado no es anfibio, pero, ¿realmente esperabas que lo fuera? Cubierto en pintura blanca, este Evora presume su insignia Lotus a la vieja usanza en el pilar B, una cintura negra y un maletero blanco que ayuda a crear la ilusión de un vehículo de estilo liftback.

Mi parte favorita de este Evora es el interior. Partes de ambos asientos y los paneles de las puertas están cubiertas en una tela estilo tartán con costuras rojas en la consola central y el tablero. Ponle tartán a un coche y me habrás conquistado de por vida.

Debajo de su piel, el Evora Sport 410 no ha cambiado. Sigue teniendo el motor V6 supercargado de 3.5 litros de siempre, con una salida de 410 caballos de fuerza y 310 libras a pie de torque.

A principios de este año, nos dimos una vuelta en el ligeramente menos poderoso Evora 400, y el pequeño deportivo con motor mediano se ganó nuestros respetos.