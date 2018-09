El diseño del iPhone XS filtrado en un video concepto: reporte

9to5Mac

Apple nos presentará a sus nuevos iPhone el 12 de septiembre, fecha en la que al fin sabremos todo sobre los tan esperados celulares. Y es que Apple es una de las compañías que más interés suscitan, interés que se traduce en toda una hornada de filtraciones y rumores en los meses previos a la presentación de sus dispositivos.

Aún no sabemos cuál será el nombre de los nuevos teléfonos de Cupertino pero todo apunta a que Apple retomará el apellido "S" para denominarlos. Sobre su posible aspecto se han dicho y mostrado muchas cosas, pero justo quizás una de las más impactantes sea el video concepto que nace de la unión de varias imágenes filtradas y reportadas desde 9toMac.

El video se titula "Exclusiva: Primer vídeo del iPhone XS y iPhone XS Plus | Oficial" pero no, no es oficial. Su creador ha sido el coreano Lee Gunho, y gracias a él nos podemos hacer una idea más clara de cómo podrían lucir los nuevos celulares. En él podemos observar dos modelos de iPhone con pantalla OLED y con un diseño tremendamente similar al del actual iPhone X.

Por el video también podemos ver que quizás el tamaño sea más grande, y que además, lucirían un acabado en dorado, especialmente en el marco que rodea al terminal y en el bisel de la cámara de fotos dual. Y hablando de cámara dual, de ser cierto lo que muestra el video parece que finalmente el nuevo iPhone no contará con una cámara triple.

Recordamos que no es un video oficial y aunque nos sirve para confirmar y desmentir algunos de los rumores que han caído hasta la fecha, tendremos que esperar al próximo al evento oficial que tendrá lugar dentro de menos de dos semanas para saberlo todo sobre los nuevos teléfonos.