Agrandar Imagen Macotakara

El iPhone 8, también llamado iPhone Edition o iPhone X según el origen del rumor, podría tener marcos de acero inoxidable en una aleación similar a la del Apple Watch hecho de ese material, según un nuevo reporte del sitio japonés Macotakara.

Nuevas imágenes publicadas por la fuente dejan ver un teléfono de diseño similar al del iPhone 4, algo que el analista Ming-Chi Kuo de KGI Securities ya dijo el año pasado. De mantenerse esta tendencia, se romperían algunos rumores que cambian por completo el diseño del próximo iPhone y que incluso lo sitúan con una pantalla como la del Galaxy S8 o el LG G6.

Según Macotakara, el iPhone 8 sí tendrá una pantalla OLED, pero esta será convencional con tecnología 2.5D que la hará ver semicurva. La semana pasada una filtración mostraba a un iPhone 8 que supuestamente sería idéntico al Galaxy S8, sobre todo por su frontal sin biseles, sin embargo con este rumor esta teoría pierde fuerza.

Un rumor que se mantiene es que la parte trasera del equipo mostrará una cámara iSight Duo vertical, que permitirá la captura de imágenes de realidad virtual.

El reporte también indica que los iPhone 7S y 7S Plus serán ligeramente más gruesos que los actuales modelos, lo que haría que muchos accesorios como carcasas no sirvan a la siguiente generación de dispositivos. No se esperan grandes cambios en el diseño general y sí algunas mejoras de hardware.