¿El iPhone 12 azul sustituirá al verde medianoche?

Todo parece indicar que el iPhone 12 llegará en color azul marino, y ahora los rumores nos hacen preguntarnos si ese nuevo tono va a sustituir por completo al verde medianoche en el que conocimos a la familia iPhone 11.

Los rumores del próximo iPhone continúan y muchos especulan que no solo tendría el diseño del iPhone 4 o iPhone 5, sino que además se estrenaría en un color azul oscuro muy bonito.

Un nuevo concepto ha salido a la luz dejándonos imaginar cómo sería ese supuesto iPhone de color azul marino y que podría reemplazar según informes al verde medianoche del iPhone 11 del año pasado. Eso sí, algunos reportes son contrarios y creen que el azul se unirá al verde para que Apple pueda ofrecer más variedad.

La fuente dice que el azul sería un tanto oscuro y que desde algunos ángulos podría verse como negro. Nos toca esperar hasta otoño para saber si esto se hace realidad.

Por cierto, más analistas consideran que el iPhone 12 no incluiría en la caja los audífonos con puerto Lightning a los que Apple nos tiene muy acostumbrados. En mayo escuchamos por primera vez del analista Ming-Chi Kuo que Apple podría planificar no incluir los audífonos en la caja de su próximo celular, y a decir verdad, Kuo siempre atina a sus reportes.

Pero ahora Dan Ives, otro prestigioso analista, ha confirmado esta información, según 9to5Mac. Desde luego la idea de Apple es vender más AirPods, y es que según informes la empresa podría pasar de vender 65 millones de AirPods en 2019 a unos 85 millones en 2020.

Abre tu carro con Apple CarKey

Esta semana también conocimos que existen rumores de que Apple lanzará una actualización de iOS 13 con una nueva función llamada CarKey.

La idea es que a través del app del fabricante de tu carro le des permisos al app de Wallet para acceder a tu vehículo, a lo que podrás sumar el envío de una llave de invitación a otras personas, que también podrán usar tu carro cuando tú se lo permitas.

Esto será posible gracias a un chip de banda ancha ubicado en los iPhone 11, aunque también puede funcionar mediante NFC, según pudo conocer 9to5Mac.

Apple

WWDC 2020 en vivo

El 22 de junio te llevaremos en directo el evento WWDC 2020 de Apple y algo que debes saber es que esperamos cuando menos la actualización de iOS 14, iPadOS 14 y por supuesto nuevas versiones de watchOS, tvOS y macOS.

Por lo general, este evento no trae grandes anuncios, aunque algunos rumores dicen que podríamos ver una nueva iMac con un diseño de iPad Pro y tal vez finalmente lleguen los AirTags o hasta un Apple TV.

No creemos que se vayan a presentar los supuestos AirPods Studio de los que tanto se ha especulado, pero como siempre, Apple puede decirnos One More Thing y dejarnos con la boca abierta.