El Huawei P30 Pro tendría cuatro cámaras en la espalda

Huawei equipará a su teléfono Huawei P30 Pro de cuatro cámaras en su espalda, o al menos eso indican las fundas para este teléfono y que ya están a la venta.

El sitio de fundas y carcasas para teléfonos Mobilefun está vendiendo una variedad de fundas para el P30, a pesar de que este teléfono aún no ha sido anunciado y está a, por lo menos, tres meses de anunciarse (el P20 fue presentado en marzo de este año).

Las fundas están colocadas sobre una imagen del celular que supuestamente sería el P30 Pro. El teléfono tiene una fila de cuatro cámaras en la espalda y una segunda fila de un menor tamaño para el flash y lo que parecen ser unos sensores. La espalda no tiene leyendas de Leica, pero es posible que no las tenga porque se tratan de imágenes hechas a computadora y no las oficiales — y no porque la alianza entre Huawei y Leica haya finalizado.

Las imágenes también muestran el lado frontal del dispositivo, confirmando que habrá una pequeña ceja pero con forma de gota de agua y no la típica lengüeta que inundó el mercado durante 2018. Es una sorpresa que Huawei opte por este tipo de ceja —si es que la filtración es real— y no por un orificio en la pantalla, similar al Huawei Nova 4.

Otro de los aspectos que resaltan en el celular es la ausencia de un lector de huellas físico en la quijada o espalda del teléfono. Es posible que Huawei coloque el lector de huellas integrado en la propia pantalla, similar al Huawei Mate 20 Pro.

Huawei fue, indiscutiblemente, una de las empresas que puso de moda el uso de más de dos cámaras en la espalda de los celulares. Con el Huawei P20 Pro colocó tres cámaras y ahora va por cuatro. Se desconoce cuál es la finalidad de tantas cámaras (sobre todo porque el Pixel 3 XL tiene una de las cámaras más sobresalientes y solo tiene un lente) pero quizá haya mejoras en funciones nocturnas o de zoom óptico.