Huawei P10: ya disponible en preventa y con el Watch 2 de regalo

BARCELONA -- El MWC ya acabó, pero las noticias sobre los últimos productos lanzados por la compañía continúan.

La más reciente es la relacionada con una súper promoción de Huawei, pues la empresa china ha decidido regalar durante la preventa del Huawei P10 su nuevo reloj inteligente, el Huawei Watch 2, en lo que representa un paso adelante para hacer frente a dispositivos como el Gear S3 y el LG Watch Sport.

La promoción, inicialmente en España y varios países de Europa, hará que los primeros compradores del Huawei P10 reciban un regalo de al menos 379 euros, el precio del reloj inteligente en su versión deportiva con LTE., según explicó la empresa en un comunicado. Huawei no ha confirmado si la promoción también se activará en México o Colombia, lo que sí es seguro es que de momento el dispositivo no estará presente en EE.UU., pues no fue señalado entre los destinos a los que será enviado este mes durante la presentación en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC).

La promoción estará vigente hasta el 15 de marzo y también dará a los compradores un servicio de garantía VIP, que incluye garantía de tres años, sustitución de pantalla rota los primeros tres meses después de la compra y la sustitución del producto en lugar de una reparación, en caso de que el dispositivo original falle durante los primeros tres meses después de su adquisición.

El Huawei P10 tiene un precio en Europa de 649 euros para su versión de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. El equipo mantiene sus dos cámaras duales mejoradas por Leica, que este año también se ha encargado de la frontal, en la que ahora tenemos un efecto que permite automática desenfocar el fondo de tus selfies, tal como lo hace el iPhone 7 Plus.

El Huawei Watch 2 por su parte viene con Android Wear 2.0 y pretende sacar ventaja al reloj de LG, que fue el primero en tener este sistema operativo.

Huawei ha logrado hacerse de un nombre en Europa. En España se encuentra en el segundo lugar, muy cerca de Samsung, según datos de Kantar Worldpanel, aunque la compañía ha comentado previamente a CNET en Español que ya se encuentra entre las tres primeras de varios países del viejo continente.