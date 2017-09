Volvemos una semana más a Facebook Live para nuestro espacio sobre cine, series y temas de cultura popular CNET POP. No dejes de ver nuestro video.

Esta semana hemos hablado, como no podía ser de otra forma, sobre Game of Thrones. La final de la séptima se emitió el domingo pasado y lo más destacable fue su ausencia casi total de muertes. En realidad toda la temporada ha tenido pocas muertes, teniendo en cuenta los elevados estándares de mortalidad en Game of Thrones…

Nuestra editora Mariana Marcaletti acertó quién sí tenía la muerte anunciada en un video que no te puedes perder. Aunque sí, te echaremos de menos, Littlefinger. Pero no ha desaparecido ningún protagonista principal, y es que parece que se estén reservando las cabezas rodantes y fallecimientos chocantes para la temporada que viene.

HBO

Otro aspecto que nos ha parecido muy interesante de esta temporada es que la serie -- con su presupuesto millonario y su seguimiento multitudinario alrededor del mundo -- es en realidad una pieza de fan fiction. No sabemos qué hará George R.R. Martin con sus libros. Hay cuatro publicados hasta el momento y quedan dos por publicar supuestamente. Y los creadores de las serie Game of Thrones se están dedicando a fabular con los personajes de Martin sin saber lo que pasa en esos volúmenes finales.

Y, por supuesto, nos hemos quejado un poco de algunos de los problemas de esta temporada: nos ha faltado Tyrion y la relación entre Jon y Dany nos ha parecido acelerada y un poco forzada.

En todo caso, sólo nos queda esperar. La octava de Juego de tronos tendrá sólo seis episodios y no sabemos cuándo se estrenará, pero todo apunta a que no sería al menos hasta 2019.

Y a ti, ¿qué te ha parecido esta temporada de la serie? ¿Y qué esperas ver en la próxima?

