El Episodio IX de Star Wars ya tiene título en castellano

No será El arroz de Skywalker. El Episodio IX de Star Wars se llama The Rise of Skywalker y Lucasfilm reveló el viernes el título oficial que la película tendrá en Latinoamérica. La conclusión de la nueva trilogía de Star Wars se estrena en cines el 20 de diciembre.

Es un título algo ambiguo y sujeto a interpretaciones. ¿Quién asciende? ¿A cuál miembro de la familia Skywalker se refieren? Tras la muerte de Luke (Mark Hamill) en Star Wars: The Last Jedi (2017), en la saga solo se encuentran con vida los personajes de Leia Organa (Carrie Fisher) y su hijo Ben Solo/Kylo Ren (Adam Driver).

Hay fanáticos que sostienen que los misteriosos padres de Rey (Daisy Ridley) podrían resultar ser figuras vinculadas con la Fuerza y que Luke podría ser el padre de Rey. De esa manera, Rey resultaría ser una Skywalker y el título sugiere que ella será quién traiga el equilibrio a la Fuerza al ser una Skywalker.

También podría suceder que la Orden de los Jedi haya desaparecido para siempre y que ahora las personas sensibles a la Fuerza, con capacidad de controlarla, sean conocidos como Skywalkers. Por ahora, el título del Episodio IX es un enigma para los fanáticos.

