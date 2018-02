El Episodio IX de ‘Star Wars’ ya tiene guión, dice J.J. Abrams

Star Wars: The Last Jedi ya lleva en la cartelera de los cines más de dos meses. Es hora de que los fanáticos dediquen su obsesión a la última película de la trilogía actual de la saga, el filme que por ahora se conoce simplemente (en inglés) como Star Wars Episode IX.

J.J. Abrams, quien dirigió The Force Awakens en 2015, regresa para dirigir el Episodio IX. El cineasta apareció el miércoles en la noche en el programa The Late Show With Stephen Colbert para compartir buenas noticias con los fanáticos.

"Tenemos el guión ya listo, lo que es muy importante para mí", contó Abrams a Colbert, añadiendo que el rodaje de la película comenzará el próximo julio. "Tener un guión listo con antelación es algo que nunca hemos tenido la suerte de tener. Pero esta historia la estoy escribiendo con (el guionista) Chris Terrio, quien es genial y lo estoy pasando estupendamente".

Abrams reconoció que él sabe cuán importante es esta serie de películas para mucha gente, y que la reacción de los fanáticos puede ser severa.

"Estar de regreso para el Episodio IX es algo muy surrealista, y totalmente emocionante", dijo. "Tan escalofriante como es colocarse en frente del pelotón de fusilamiento, la oportunidad es siempre más relevante que el miedo".

Star Wars: Episode IX está prevista para estrenarse el 20 de diciembre de 2019.

