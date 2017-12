El teléfono con doble pantalla ZTE Axon M ahora cuesta US$200 menos en Best Buy.

Está a la venta en esta tienda a US$17.49 mensuales durante 30 meses, en vez de los US$24.17 por mes que cuesta si lo compras mediante AT&T. Su precio total, con el descuento de Best Buy, es ahora de US$525, unos US$200 menos que el precio ofrecido por AT&T de US$725.

Este dispositivo es exclusivo de AT&T en Estados Unidos y se destaca por tener una pantalla doble que alcanza unas 6.8 pulgadas en su visualización de modo tableta. Por separado, cada pantalla es de 5.2 pulgadas y se pueden reproducir contenidos distintos en cada una para usos multitarea o replicar idéntica información en ambas.

Su precio original de US$725 parecía elevado en comparación con sus rivales, como el Samsung Galaxy S8 o el iPhone 8 Plus, que tienen especificaciones muy superiores y más acordes al valor. El ZTE Axon M, fuera de su pantalla atípica, no se destaca ni por su diseño, que es bastante tosco, ni por su batería intermedia no por su única cámara de 20 megapixeles, que es algo mediocre.

Por lo demás, cuenta con un buen procesador, RAM de 4GB y memoria interna de 64GB.

Un resumen de sus especificaciones técnicas:

Pantalla de 5.2 pulgadas

Pantalla doble de 6.8 pulgadas (cuando están las dos pantallas juntas)

Resolución de pantalla: 1,080 pixeles LCD

Cámara única de 20 megapixeles

4GB de RAM

64GB de memoria interna

Hasta 256GB de almacenamiento expandible

Procesador Qualcomm Snapdragon 821

Android 7.1.2 Nougat

Batería de 3,180mAh

Puerto USB tipo C

Hi-Fi audio

Para más información sobre este celular, pueden consultar nuestro primer vistazo sobre el ZTE Axon M.