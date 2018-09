El Departamento de Estado de EE.UU. sufrió una violación de datos personales

Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

El Departamento de Estado de Estados Unidos sufrió una violación de su correo electrónico que expuso algunos datos de sus empleados.

El incumplimiento del sistema de correo electrónico afectó "a menos del 1 por ciento de las bandejas de entrada de los empleados", según una alerta del departamento del 7 de septiembre obtenida por el diario Politico. El sistema de correo electrónico clasificado del departamento no se vio afectado, según la alerta, que estaba marcada como "sensible pero no clasificada".

"Hemos determinado que la información de identificación personal (PII) de ciertos empleados puede haber estado expuesta", dice la alerta. "Hemos notificado a esos empleados".

La alerta no indica quién podría ser responsable de la violación, pero dijo que están "trabajando con las agencias asociadas para llevar a cabo una evaluación completa".

El departamento también señala que se han tomado medidas para asegurar los sistemas y que los empleados afectados recibirán tres años de monitoreo de seguridad gratuito, según informa nuestro sitio Web hermano, ZDNet.

El Departamento de Estado no respondió por el momento a una solicitud de comentarios adicionales.

Curiosamente, la semana pasada un grupo bipartidista de cinco senadores escribió al Secretario de Estado Mike Pompeo para averiguar por qué el departamento no está utilizando protecciones básicas de ciberseguridad.

