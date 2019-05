El corrido de Los Vengadores: una rola que no te puedes perder

Ya no queda ninguna duda de que la última película de Marvel, Avengers: Endgame ha roto todos las marcas posibles, superando incluso la recaudación de Titanic (1997) en tiempo récord y ubicándose en el segundo puesto de los filmes más taquilleros de la historia del cine. Su popularidad ha sido tal, que el propio director de Titanic, James Cameron, saltó a la palestra para felicitar a Endgame por sus logros.

Pero como no hay éxito taquillero sin mariachis o corridos, ya existe una versión muy pegajosa —y en español— que compila en una sola canción algunos de los momentos más importantes de Infinity War y Avengers: Endgame. Es creación del popular YouTuber Lalothing. Se llama, por supuesto, El corrido de Los Avengers y, por lo visto, es libre de spoilers.

En realidad, el video narra lo que ocurre en las cuatro películas centradas en los Vengadores: desde cómo Nick Fury (Samuel L. Jackson) reúne a todos los superhéroes en The Avengers (2012) —la frase de que Black Widow (Scarlett Johansson) dejó "friendzoniado" a Hawkeye (Jeremy Renner) no tiene precio—, sus aventuras en Avengers: Age of Ultron (2015) y las rencillas entre ellos en Captain America: Civil War (2016).

La canción alude también a la derrota de los Avengers ante Thanos en Avengers: Infinity War (2018) y termina con el logotipo de Avengers: Endgame (2019), sin hacer spoilers de la película. Y, como cabía esperar de un corrido tributo a Marvel, la canción incluye un "cameo" de Stan Lee. Sólo faltó una escena postcréditos para que fuese el homenaje perfecto.

Con la colaboración de Gonzalo Jiménez.