El cohete Falcon 9 de SpaceX se prepara para llevar 70 satélites al espacio

Un cohete Falcon 9 de SpaceX está preparándose para llevar 70 satélites al espacio.

Spaceflight Industries, que ofrece servicios de gestión de misiones y planifica el transporte de carga al espacio, está coordinando el lanzamiento de más de 70 satélites para una misión llamada SSO-A: SmallSat Express.

Spaceflight dio a conocer más detalles del SSO-A el lunes, denominándola como "la misión de viaje compartido más grande jamás lanzada desde un vehículo con sede en Estados Unidos". Enviar 70 satélites al espacio es algo impresionante, pero lo es aun más un lanzamiento en 2017 desde India que puso 104 satélites en órbita.

Los satélites SSO-A provienen de 35 organizaciones distintas del ámbito educativo, comercial y gubernamental que incluyen al Georgia Institute of Technology, Honeywell Aerospace, Korea Advanced Institute of Science and Technology y el Nevada Museum of Art.

De la lista, es precisamente el Nevada Museum of Art el que sobresale. El satélite que el museo enviará al espacio es una escultura inflable, diseñada por el artista Trevor Paglen.

Spaceflight reservó un cohete Falcon 9 entero de la empresa de Elon Musk para lidiar con esta cantidad de satélites. Se planea lanzar el cohete más adelante este año desde Vandenberg Air Force Base, en California.