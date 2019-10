El Camino: La película de Breaking Bad dejará satisfechos a los fanáticos

Netflix

Hay quien podrá acusarla de Fan Service, pero la película El Camino: A Breaking Bad Movie -- estrenada por Netflix el 11 de octubre de 2019 -- es todo lo que un fanático de Breaking Bad desearía. Es un disparo de adrenalina en la yugular de los más apasionados seguidores de la serie y una satisfactoria conclusión para la historia de Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Vince Gilligan, guionista y director de El Camino, ha creado una película que busca brindar confort al espectador tradicional de Breaking Bad, pero que al mismo tiempo desafía sus expectativas, pues ofrece una historia con algunos giros cuyo desenlace no es posible dilucidar.

El filme usa muchos de los recursos estilísticos de la serie: los ángulos de cámara inusuales y los desplazamientos del eje de la cámara para revelar un elemento inesperado dentro del encuadre, los time lapses del prístino cielo de New Mexico, el meticuloso trabajo del diseño de producción -- la decoración geek en casa de Skinny Pete (Charles Baker) es una maravilla, llena de referencias a Star Trek y Battlestar Galactica --, la estupenda selección de canciones de finales de la década de 1970 -- como Sharing the Night Together de Dr. Hook -- y el humor inesperado.

Gilligan saca provecho al formato panorámico y recurre a los flashbacks para hacer avanzar la historia. Esta es una decisión que puede lucir algo tramposa, pues los flashbacks en El Camino no cumplen la mera función de introducir a un personaje del pasado, sino que cada uno de ellos ofrece una información que en el tiempo actual le permitirán a Jesse avanzar en su desesperada carrera por evitar ser capturado por la policía.

En CNET en Español elaboramos un artículo con todo lo que debes saber antes de ver El Camino, para que estés al día con la historia. La película cuenta lo que ocurrió inmediatamente después de que Jesse fue liberado por Walter White (Bryan Cranston) del laboratorio de drogas en el que era mantenido prisionero por una pandilla neonazi. "Tras su dramática fuga del cautiverio, Jesse debe aceptar su pasado para forjar algún tipo de futuro", resume la sinopsis.

Lo ideal es no saber más de la trama de El Camino y dejar que el argumento te sorprenda. Aparte de Jesse Pinkman, en la película aparecen 11 personajes provenientes de Breaking Bad. Algunos son inesperados, otros ya se sabía que aparecerían; todos aportan algo y conmueven el corazón de cualquier fanático del show. Llama la atención como Gilligan no buscó camuflar el paso del tiempo en estos actores; algunos han aumentado de peso, otros tienen más arrugas, hay quienes permanecen idénticos a cuándo concluyó Breaking Bad en 2013. A fin de cuentas, habrá quienes no notarán la diferencia.

El Camino: A Breaking Bad Movie es una película para los fanáticos de la serie, una conclusión a una de las grandes interrogantes de su episodio final y un testimonio de que el personaje de Jesse Pinkman era el eje moral del show, aquel que todavía conservaba algo de humanidad en sí y que era capaz de ser redimido.

La película El Camino: A Breaking Bad Movie se estrenó el viernes, 11 de octubre de 2019, en Netflix.