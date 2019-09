Breaking Bad, la película de Netflix, lanza nuevo –e intenso– tráiler

Esto ya no es un teaser, es un tráiler oficial completo de El Camino: A Breaking Bad Movie, la película de Netflix inspirada en la serie Breaking Bad (2008-2013) y que la plataforma de streaming estrenará el 11 de octubre.

El avance –que usa la canción Black Water de Reuben and the Dark como música de fondo– muestra a Jesse Pinkman (Aaron Paul), fugitivo de la justicia, en casa de Skinny Pete (Charles Baker) y buscando algo no preciso en sótanos y en el desierto, mientras intenta evadir a la policía. ¿Logrará Jesse escapar o morirá en el intento? Por supuesto, el intenso nuevo tráiler no despeja esta interrogante.

El filme de Breaking Bad aborda lo que ocurrió inmediatamente luego del final de la serie, cuando Jesse es liberado por Walter White (Bryan Cranston) del laboratorio de drogas en el que era mantenido prisionero. "Tras su dramática fuga del cautiverio, Jesse debe aceptar su pasado para forjar algún tipo de futuro", resume la sinopsis.

El Camino: A Breaking Bad Movie se estrena en Netflix el 11 de octubre.