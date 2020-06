El autoborrado de datos será predeterminado para las nuevas cuentas de Google

Angela Lang/CNET

Google empezará a borrar de forma automática las actividades de tu cuenta de Google de forma predeterminada en lugar de requerir que los usuarios lo hagan por cuenta propia, dijo la empresa el miércoles 24 de junio.

Esto significa que los datos que Google recoge de sus usuarios ahora tienen una fecha de expiración. El historial de ubicación y la actividad en la Web y en apps se borrará de forma predeterminada y automática después de 18 meses. El historial de YouTube se borrará de forma automática y predeterminada después de tres años.

Si quieres que Google recopile menos información tuya, puedes configurarlo de manera que tu historial de datos se borre después de tres meses; toma en cuenta, sin embargo, que esto no está establecido de forma predeterminada. Más allá del historial de ubicación y el historial de YouTube, aun no hay una forma de decirle a Google que no quieres que recopile ninguna clase de datos de ti.

Los ajustes predeterminados, ya sean de privacidad o de donación de órganos, tienen un efecto significativo en los hábitos de los usuarios, quienes tienden a mantener lo que obtienen. Si los ajustes de privacidad no están establecidos con el máximo nivel de protección, es poco probable que la mayoría de los usuarios obtengan todos los beneficios de estos controles.

Esta es la razón por la que quienes abogan por la privacidad desconfían de los controles de información que empresas como Google, Facebook y Amazon han ofrecido. En mayo de 2019, Google anunció la función de autoborrado para la ubicación e historial de apps y Web, pero aún requería entonces que los miles de millones de usuarios tuvieran que activar la función por sí mismos.

Google dijo el 24 de junio que la configuración predeterminada aplicará solo para las cuentas nuevas, ya que la empresa no quiere borrar todos los datos de los usuarios existentes sin su permiso. Para los usuarios actuales, en cambio, la empresa dijo que enviará recordatorios y notificaciones para cambiar sus ajustes de autoborrado.

Con la colaboración de Redacción de CNET en Español.