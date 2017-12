Conecta tu Apple Watch con las máquinas de tu gimnasio

Sarah Tew/CNET

Apple acaba de hacer que el conectarte con cintas de correr y elípticas sea tan fácil como simplemente poner tu Apple Watch en contacto con el equipo de tu gimnasio.

GymKit, una característica incorporada en WatchOS 4.1, permite una tecnología de conexión directa sin interrupciones que funciona casi como CarPlay, pero para máquinas de ejercicios. Apple anunció GymKit como una función para Apple Watch en junio en su discurso inaugural de la conferencia WWDC, prometiendo disponibilidad este año. Solo ahora está disponible.

Lo probé y es realmente genial. Sin embargo, en este momento, solo está en marcha en un gimnasio en Nueva York: Life Time Athletic at Sky.

Sincronización fácil para hacer ejercicio



Probé mi primer entrenamiento GymKit y funcionó bien. Un toque, y estaba caminando rápido. La pantalla de la caminadora reflejaba lo que mi reloj normalmente me mostraría, con datos adicionales. Básicamente, la cinta de correr se convirtió en un dispositivo de fitness emparejado.

GymKit funciona con un simple proceso de tocar-para-emparejar: el tocar en una pieza de equipo lista da inicio al proceso, y Apple Watch muestra una pantalla de confirmación (y con cintas de correr, te pregunta si quieres grabar una caminata o una carrera) A partir de ahí, todo lo que se visualiza en Apple Watch y la lectura de la máquina de ejercicios se sincroniza: ritmo cardíaco, estimaciones de calorías activas y totales, y datos específicos de la máquina, como elevación y tramos de escaleras escalonados. Conectar tu reloj también significa que la máquina muestra las estimaciones de calorías calculadas a partir de tus propios datos de altura y peso en Apple Health, sin agregar pasos de configuración adicionales en la máquina.

Los datos de frecuencia cardíaca provienen de Apple Watch, o de cualquier dispositivo de frecuencia cardíaca conectado que también esté vinculado a tu reloj Apple Watch, como una correa para el pecho.

Los entrenamientos pueden pausarse en la máquina conectada, y el reloj también se pausa automáticamente.

Emparejamiento retroactivo

Si te pierdes el emparejamiento al principio, el emparejamiento posterior (o incluso cuando el entrenamiento termine) se sincronizará y registrará el entrenamiento en la aplicación de Actividad de Apple y Apple Health. Está diseñado para funcionar con solo un toque, como Apple Pay. Lo probé en varias cintas de correr, y fue extremadamente fácil de conectar.

Guarda tus ejercicios en el reloj o en el iPhone

Cuando GymKit se empareja, la información se envía desde Apple Watch al equipo de gimnasio y se borra después de esa sesión, mientras que los datos también se envían a tu Apple Watch y a tu iPhone, donde aparece como un entrenamiento, etiquetado con la marca del equipo utilizado. (En el mío apareció como TechnoGym).

¿El futuro de las cosas conectadas?

Lo que es fascinante de GymKit es imaginar dónde este tipo de conexión podría terminar después. Por ahora, GymKit funciona con máquinas de ejercicios profesionales, específicamente de cardio. Entre TechnoGym, Matrix, Stairmaster y algunos otros socios, Apple afirma que eventualmente cubrirá el 80 por ciento de la cuota de mercado de los equipos de gimnasio.

No hay ninguna razón por la cual esta idea no pueda traducirse en un toque para emparejar para equipos de ejercicios en el hogar o equipos deportivos, o tal vez incluso habitaciones de hotel o tiendas. GymKit funciona rápidamente, y exactamente como me gustaría que los iPhone, iPads y Apple Watches se conecten con otros accesorios, también.

Buena suerte encontrando un gimnasio que lo use

Life Time Athletic at Sky en Manhattan es el primer lugar donde se han actualizado las máquinas para trabajar con GymKit: las máquinas elípticas TechnoGym, cintas de correr, bicicletas estacionarias y escaladores funcionarán, y actualmente hay 13 máquinas habilitadas para GymKit. Life Time planea expandirse a otras 130 ubicaciones a lo largo del tiempo, comenzando el próximo año con las localidades abiertas en 2017, pero no espereS encontrar inmediatamente un gimnasio listo para GymKit a la vuelta de la esquina. Y, por supuesto, no está claro cuántos otros clubes de gimnasia harán la transición a la actualización de GymKit.

Se espera que la cadena de gimnasios Equinox también tenga ubicaciones de GymKit en 2018, junto con cinco clubes de fitness en Australia.

Por ahora, se trata de adaptar los equipos existentes con los nuevos módulos de soporte NFC y Bluetooth preparados para GymKit (a un costo que no estaba claro, basado en mi tiempo práctico con él). Las futuras máquinas de TechnoGym en adelante funcionarán con GymKit de fábrica, lo que podría significar más gimnasios compatibles a lo largo del tiempo.