¿Ofreció un ejecutivo de HBO dinero a los hackers que robaron información de la empresa? Esa es la pregunta que surge después de la aparición de una captura de pantalla de un correo electrónico, en el que un ejecutivo supuestamente ofrece US$250,000 a los piratas informáticos.

La imagen publicada por The Hollywood Reporter muestra a un vicepresidente de la empresa de entretenimiento supuestamente ofreciendo esa cantidad como pago de una "recompensa".

El correo electrónico está cuidadosamente redactado para evitar la apariencia de que el pago no es otra cosa que una recompensa por descubrir vulnerabilidades en el sistema de HBO, según The Hollywood Reporter. Los hackers, que publicaron varios de los nuevos episodios de series de HBO como Game of Thrones y sus guiones, han exigido un pago que podría ascender a US$6 millones en Bitcoins.

En el correo electrónico obtenido por la fuente se puede leer que la red "ha estado trabajando duro desde el 23 de julio para revisar todo el material que nos ha puesto a nuestra disposición ... En el espíritu de la cooperación profesional, le pedimos que extienda el plazo por una semana", asegura el vicepresidente en su escrito. "Como muestra de buena fe de nuestro lado, estamos dispuestos a comprometernos a hacer un pago de recompensa de US$250,000 tan pronto como podamos establecer la cuenta necesaria y adquirir los Bitcoin".

Hasta ahora los hackers han afirmado que han robado un total de 1.5TB de datos de la compañía, que incluyen episodios por estrenarse de las series Ballers y Room 104, que ya se han reportado filtrados en línea. Los piratas informáticos ya dijeron que tenían mucho más material que podrían exponer de un momento a otro.

Un representante de HBO no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

De momento el escándalo de HBO no es tan grande como el de Sony Pictures de 2014, aunque parece que aún es demasiado pronto para sacar conclusiones, porque la empresa y los hackers no parecen haber llegad aún a ninguna negociación.