Eiza González: 'Me enorgullece interpretar a mujeres latinas que aportan valores'

Ed Araquel/Universal Pictures

"Pues claro que hablaremos en español. ¡Soy mexicana!". Así responde Eiza González, nacida en Ciudad de México en 1990, en la entrevista telefónica que concedió a CNET en Español con motivo del lanzamiento de la película Welcome to Marwen, estrenada el 21 de diciembre en cines.

El filme es dirigido por Robert Zemeckis (Back to the Future) y protagonizado por Steve Carell. Su historia está inspirada en un caso de la vida real y que ya dio origen al documental Marwencol (2010).

Steve Carell personifica a Mark Hogancamp, un artista estadounidense que fue víctima de un ataque de odio en 2000. Cinco hombres lo golpearon en las afueras de un bar luego de confesar ser trasvesti. La golpiza casi lo mata, permaneció 40 días en coma y tras volver en sí descubrió que había perdido casi toda la memoria.

Como terapia, Hogancamp construyó en su jardín una réplica de un ficticio pueblo belga en la Segunda Guerra Mundial llamado Marwencol, en el que escenificó escenas de combates e insertó figuras de personajes de su propia vida. Fue a través de imaginar estas escenas -- y de fotografiarlas -- que Hogancamp pudo sanar sus heridas físicas y mentales.

"Vi el documental Marwencol hace muchos años y me sentí totalmente identificada con la historia de este hombre que creó un mundo fascinante. Estoy orgullosa de participar en una película llena de tantos mensajes auténticos, que respeta las diferencias de las personas, que aboga por la inclusión", explica González".

González, de 28 años de edad, interpreta en Welcome to Marwen a Carlala, cocinera y compañera de trabajo de Hogancamp (Carell), y que aparece también como una de las figuras que cobran vida en las historias del protagonista. Estas escenas fueron con efectos visuales creados en computadora, que la actriz mexicana interpretó con la técnica de captura de movimientos. "No dudé en aceptar la propuesta cuando leí el guión; es más, busqué la película. Anhelaba trabajar con Robert Zemeckis, uno de los directores icónicos del cine, una leyenda".

La actriz, que saltó a la fama en Hollywood con la película Baby Driver (2017), reconoce que la sedujo el mensaje de inclusión de Welcome to Marwen. "Para mí fue muy importante interpretar a una mujer latina, divertida, sensual, que aporta valores, siempre defendiendo el amor a la familia. Ella le insiste al personaje de Mark que tiene que creer en él".

Universal Pictures

Además de Carell y González, en el filme participan las actrices Janelle Monáe, Gwendoline Christie, Leslie Mann, Merritt Weber, Leslie Zemeckis, Diane Kruger y Stefanie von Pfetten, entre otras. "Hay personajes de todas las culturas e idiomas", comenta fascinada la actriz.

González vio una oportunidad de reafirmar su identidad a través del personaje de Carlala. "Me siento muy orgullosa de representar a la mujer latina: una que habla inglés perfecto, sin acento forzado, que muestra los valores latinos como algo positivo. Fue muy padre que Robert Zemeckis estuviera abierto a jugar con la idea de que cada una de las mujeres de la película representara su cultura y raza con dignidad".

Hija de la modelo mexicana Glenda Reyna, González debutó como actriz en telenovelas en su México natal cuando todavía era adolescente. Fue protagonista de Lola, érase una vez, Sueña conmigo y Amores verdaderos, entre otras, antes de dar el salto al cine en 2013 con la película mexicana Casi treinta.

En 2013, se mudó a Los Ángeles, California, con miras a internacionalizar su carrera. Un año después ya era parte del elenco regular de From Dusk Till Dawn: The Series (2014-2016). Luego vino Baby Driver y ahora Welcome to Marwen. "Por supuesto que me encantaría volver a hacer televisión. Amo las series y, si se da el proyecto adecuado, lo haría. En las series se puede desarrollar un personaje con más tiempo", admite.

"Me encanta que Carlala es un personaje cariñoso, vivaz, amoroso, trabajador, consciente. Ella es alguien que ha tenido que madurar desde muy joven, como es mi caso, pues trabajo desde muy joven. La Carlala del mundo de fantasía (la versión creada para las secuencias animadas) es fiestera, le gusta el tequila y es irreverente. Debí interpretarlas casi como dos personajes distintos pero que comparten un mismo calor humano al relacionarse con los otros", explica la actriz.

Universal Pictures

González habla con convicción e irrumpe en cada tema como una fuerza de la naturaleza, segura de lo que quiere hacer en Hollywood. Fue así que explicó el proceso de las escenas en las que Carlala era un personaje creado en computadora. "La parte en computadora era todo como una metáfora. Todo era imaginación: las iglesias, las casas. Fue como volver a ser niños y una terapia para los actores, al igual que lo fue para el personaje de Mark. Entendí mejor al protagonista al filmar esas escenas. Me convencí de que podemos curarnos a nosotros mismos con la imaginación".

Antes de filmar Welcome to Marwen en Vancouver, González participó en el rodaje de Alita: Battle Angel, en el que hizo una breve aparición como un personaje robótico. "Esas escenas hechas con traje de captura de movimiento me prepararon para las que luego hice en Welcome to Marwen. Me ayudaron a trabajar con la imaginación cuando estás filmando con una pantalla verde".

En los últimos dos años, Eiza González ha participado en 11 películas (varias están actualmente en post producción). "No tengo ego; si salgo en tres escenas o en cien, no me importa, pues estoy agradecida por la experiencia y aprendiza que recibo". La actriz basa sus decisiones en si se sentirá orgullosa del papel que acepta.

"Pienso en si interpretaré a una mujer latina de la que me pueda sentir orgullosa. Hace poco hice Godzilla vs Kong y Hobbs and Shaw (spin off de Fast and the Furious) y en ellos personifiqué a mujeres combativas, poderosas, fuertes, en las que ser latina no era un estereotipo. Lograr que los latinos nos sintamos orgullosos de cómo somos representados en pantalla es lo más importante para mí".

Welcome to Marwen se encuentra en en cines desde el 21 de diciembre.

