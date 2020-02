The Rise of Skywalker: Así se crearon los efectos visuales más asombrosos

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

Disney dio a conocer la semana del 5 de febrero un video que reúne los momentos más destacados de los efectos visuales de Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) y, en específico, te asombrará descubrir cómo logró insertarse en el filme a Carrie Fisher, fallecida en diciembre de 2016.

Nominada a mejores efectos visuales en los premios Oscar 2020, The Rise of Skywalker usó imágenes de Fisher filmadas para Star Wars: The Force Awakens (2015) y las insertó en nuevas escenas rodadas para el Episodio IX, cambiando el peinado y el traje de la actriz.

Otra escena que resulta increíble es la del flashback en el que se ve a Luke y a Leia entrenando con sables de luz en un bosque. En realidad, se trató de dos dobles –el de Leia fue su propia hija, la actriz Billie Lourd– a quienes luego se les insertaron los rostros de Mark Hamill y Fisher extraídos de escenas de The Empire Strikes Back (1980) y The Return of the Jedi (1983), respectivamente. (Mira el video aquí abajo).

Muchas escenas resultaron ser una combinación de efectos prácticos creados con marionetas en el set de rodaje con retoques digitales creados en computadora. Fue el caso de Maz Kanata, de la serpiente del desierto que Rey cura y del diminuto Babu Frik, cuya cabeza animatrónica era controlada por seis operadores para dotarla del mayor número de expresiones.

Otra sorpresa: el mar embravecido que rodea a Rey y a Kylo Ren en su combate en las ruinas de la Estrella de la Muerte en el planeta Kef-Bir fue creado totalmente con imágenes generadas en computadora. Sin duda, The Rise of Skywalker tiene credenciales para enfrentarse en los premios Oscar 2020 a los otros filmes con los que compite en la categoría de mejores efectos visuales: The Irishman, 1917, Avengers: Endgame y The Lion King.