Rusia anunció el miércoles que extendió por tres años adicionales la estancia en su territorio de Edward Snowden, el informante estadounidense que divulgó secretos de una agencia de inteligencia de EE.UU.

Con la extensión, Snowden podrá permanecer en Rusia hasta 2020.

Luego de compartir documentos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) con periodistas británicos y estadounidenses, Snowden obtuvo asilo político del gobierno ruso en 2013. Ese asilo caducaba este año.

El año próximo, tras cumplir cinco años en suelo ruso, Snowden podrá incluso pedir la ciudadanía en ese país, reportó Engadget.

Como contratista de la NSA, Snowden se hizo de documentos secretos que mostraban cómo el gobierno estadounidense espiaba no sólo en el extranjero, sino también en EE.UU. Snowden compartió esta información con varios medios de comunicación que luego publicaron sus hallazgos.

A pesar de millones de firmas de simpatizantes que no ven a Snowden como un traidor a EE.UU. y quieren que no sea juzgado por violar las leyes de espionaje o robo, según la administración de Obama, Snowden no calificaría para un perdón por sus acciones ni podría recibir una conmutación de su sentencia, porque habría evadido el proceso judicial.

Josh Earnest, el secretario de prensa de Obama, explicó el martes tras anunciar la conmutación de la condena de Chelsea Manning, la diferencia entre el caso de Snowden y el de Manning, dos casos de espionaje y robo de información gubernamental donde sólo Manning enfrentó las consecuencias de sus acciones.

Otro prófugo de interés para EE.UU. es el fundador del sitio WikiLeaks, Julian Assange. WikiLeaks fue es sitio Web al cual Manning le dio los documentos robados y que Assange ha estado administrando por cinco años desde su exilio en la embajada ecuatoriana en Londres. WikiLeaks también fue el sitio que divulgó los mensajes electrónicos del Comité Nacional Demócrata en 2016 que pudo haber impactado las posibilidades de que Hillary Clinton llegara a la presidencia de EE.UU.

Assange dijo el jueves pasado que se entregaría a las autoridades estadounidenses si Manning recibía clemencia. Este miércoles WikiLeaks tuiteó que Assange regresaría a EE.UU. si se le garantiza la protección de sus derechos.

Todavía no se ha anunciado exactamente cuándo Assange llegaría a EE.UU. y bajo qué condiciones.