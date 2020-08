Epic Games gana apoyo para pedir a Apple que baje sus tarifas en la App Store

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Por segunda semana consecutiva, Apple está siendo presionada para reducir las tarifas que cobra en su su App Store.

Después de que la desarrolladora de Fortnite, Epic Games, demandó a Apple la semana pasada por asuntos relacionados con la comisión del 30 por ciento que cobra a los desarrolladores en su App Store, la organización comercial Digital Content Next (DCN por sus siglas en inglés), que representa a editores como el New York Times, el Washington Post y la empresa matriz de CNET, ViacomCBS, quiere que la tarifa del 30 por ciento de Apple se reduzca al 15 por ciento.

Aunque llega una semana después de que Fortnite fuera eliminada de las tiendas de aplicaciones por intentar esquivar la tarifa del 30 por ciento, creando un sistema de pago directo a Epic Games dentro de su app, la solicitud de Digital Content Next en realidad se inspiró en Amazon. Los documentos publicados en una audiencia antimonopolio del Congreso a fines de julio, en la que declararon los directores ejecutivos de Facebook, Amazon, Apple y Alphabet, revelaron que Apple cobra un 15 por ciento de los ingresos de la App Store de Amazon por Prime Video, en lugar del estándar del 30 por ciento.

Esto llevó al presidente ejecutivo de Digital Content Next, Jason Kint, a escribir una carta abierta al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook. "Nos gustaría saber qué condiciones deberían cumplir nuestros miembros, compañías de contenido digital de alta calidad, para calificar para el acuerdo que Amazon está ofreciendo en su aplicación Amazon Prime Video en la App Store de Apple", dice la carta.

Kint se refiere a que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo durante la audiencia que dicho acuerdo estaba abierto a cualquier desarrollador y "disponible para cualquiera que cumpla las condiciones". La tarifa del 30 por ciento de Apple significa que casi un tercio de cada suscripción a un periódico vendida a través de una aplicación para iPhone o iPad, iría al gigante tecnológico.

"Los términos no negociables de Apple han sido un problema durante mucho tiempo", dijo DCN el 20 de agosto. "Esa tarifa reduce el potencial de ganancias para los desarrolladores de aplicaciones al mismo tiempo que aumenta los precios para los consumidores. Apple se queda el 30 por ciento de la venta de una suscripción a un periódico de US$25. También toma el 30 por ciento por la venta de una suscripción a un periódico de US$500. Cuanto más pueda cobrar el editor por su servicio, más beneficios tendrá Apple, a pesar de ofrecer el mismo servicio".

La carta abierta de Kint añade que "los términos del mercado de Apple tienen un gran impacto en la capacidad de continuar invirtiendo en noticias y entretenimiento confiables y de alta calidad, especialmente para competir con otras firmas más grandes. De acuerdo con su declaración al Comité, le pido que defina claramente las condiciones que Amazon cumplió para su acuerdo para que a las empresas miembro de DCN que cumplan con esas condiciones se les pueda ofrecer el mismo acuerdo".

El grupo se convierte en el último de muchos en criticar las políticas de la App Store. Spotify dijo el año pasado que la tarifa que Apple cobra a los desarrolladores le da a sus propias aplicaciones, en este caso Apple Music, una ventaja competitiva. Esto llevó a que en junio de 2019 la Unión Europea anunciase una investigación sobre las prácticas de Apple en su tienda de aplicaciones. La demanda de Epic Games contra Apple, en la que le pide a la empresa que revoque lo que considera prácticas anticompetitivas, provocó un nuevo escrutinio de la política de la App Store.

Apple no respondió a una solicitud de comentarios, pero en el pasado ha defendido su comportamiento señalando el éxito que estas empresas han tenido en su plataforma. "Spotify no sería el negocio que es hoy sin el ecosistema de la App Store", decía un comunicado de marzo de Apple. Spotify, como Amazon, paga un impuesto del 15 por ciento.

Digital Content Next representa a decenas de editores influyentes más allá del Times, el Post y ViacomCBS. Disney, BBC, ESPN, Fox News, The Economist, la editorial neoyorquina Conde Nast, The Guardian y NPR se encuentran entre sus miembros.