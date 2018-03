Fabián Trapanese/Netflix

"Dicen que en el mundo de la moda sólo importan las apariencias. La belleza es el envoltorio, una máscara que nos protege de nosotros mismos". Con estas palabras arranca Edha, la nueva serie de Netflix ambientada en el mundo de la moda de Buenos Aires. Su protagonista y la emisora de dichas palabras es la misma Edha, interpretada por Juana Viale, una diseñadora de moda y madre de hija adolescente lidiando con varios problemas cuando la conocemos.

Para empezar tiene un desfile de moda en el que va a debutar como modelo su hija Elena (Delfina Chaves); el marido de su compañero creativo y mejor amigo, Antonio (Juan Pablo Geretto), arruina accidentalmente el vestido estrella del desfile; es el aniversario de la muerte de su madre; el padre de Elena, Jáuregui (Pablo Echarri), quiere recuperar el contacto con la muchacha después de años de ignorarla y aparece en el desfile por sorpresa; y el padre de Edha (Osmar Núñez), que es también su socio y el encargado de vender lo que ella diseña, le ha preparado una reunión con unos financieros que no le caen bien a ella. Si algo nos quiere dejar claro Edha es que en el mundo de la moda nada es lo que parece. Y, aunque parezca que la familia de Edha nade en la abundancia, en realidad su marca y empresa está pasando por momentos difíciles.

Parte de toda esta información nos la da la voz en off de Edha al arrancar la serie, poniéndonos en antecedentes y presentándonos a sus protagonistas. Una historia que en realidad me había enganchado antes siquiera de poder ver los dos primeros episodios, de una primera temporada de 10, que Netflix puso a nuestra disposición para escribir esta crítica. Y es que la fórmula "serie con acento porteño y sobre moda" personalmente me atrapa ya sobre el papel.

Fabián Trapanese/Netflix

Pero Edha es o parece apuntar a ser más que sólo eso. A la historia de nuestra protagonista se le suma la de Teo, interpretado por el catalán Andrés Velencoso haciendo su mejor esfuerzo por simular un acento que dará más que hablar que el de Wagner Moura en Narcos. Teo es nuestra puerta de entrada al otro mundo de la moda en Buenos Aires: el de los talleres clandestinos donde se trabaja en condiciones no seguras y completamente falto de glamour.

Al principio no se acaba de entender cuál es la relación entre el mundo de Edha y el de Teo, que no tienen nada que ver excepto por el hecho de que ambos estén relacionados con empresas encargadas de diseñar o producir ropa y que en realidad ambos tengan problemas económicos. Pero la intersección entre ambos personajes se produce pronto. Y, a juzgar por las nada discretas imágenes de promoción de Netflix, la relación entre ambos se desarrolla pronto también a nivel sentimental.

La serie apunta a querernos explicar además una trama de corrupción y ambición de poder encarnada por personajes como el de Jáuregui o incluso el padre de Edha, pero también cuenta con suficientes ingredientes para una dieta más light. Como todo lo relacionado con Elena y sus compañeros de instituto.

Fabián Trapanese/Netflix

Aunque la mayor baza de la serie sea Viale. Es difícil dejar de mirarla cuando está en la pantalla. Ya no sólo por su belleza, sino también por la cuidada premeditación de su aspecto en todo momento: el modo como se recoge el pelo, o como se lo deja suelto; el atuendo que escoge para cada ocasión, más o menos clásico o informal, pero siempre impecablemente moderno.

Y es que sí, Edha es la serie perfecta para ver pasar por la pantalla modelitos que querrás ponerte ya; para aprender que en argentino los zapatos de tacón son "tacos" o que cuando algo es muy moderno "está de superonda"; para fashionistas en ciernes que necesitan comprobar una vez más que lo oversized sigue muy de moda y a los que el acento porteño les parezca especialmente musical e irresistible.

Edha se estrena en Netflix a nivel global el 16 de marzo.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine, series y frikismo en general en la sección de cultura popular de CNET en Español.