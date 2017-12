Eric Charbonneau

Edgar Ramírez responde a la llamada de CNET en Español con un "aló" cálido y amable. Y su acento venezolano acaba aderezando el resto de una entrevista en la que hablamos de su carrera y de su papel en Bright, la nueva superproducción de Netflix que se estrena el 22 de diciembre y está protagonizada por Will Smith y dirigida por David Ayer (Suicide Squad). En ella Ramírez interpreta a Kandomere, un elfo de pelo azulado que forma parte de un departamento especial encargado de investigar a criaturas con poderes mágicos. Bright está ambientada en un Los Ángeles alternativo al actual y donde los conflictos raciales se centran sobre todo entre humanos, orcos, elfos y un sinfín de otras criaturas.

Al ver Bright dudé un poco sobre tu personaje. No sabía si confiar o no en él. ¿Era intencionada esa ambigüedad?

Totalmente. Es un elfo revelándose ante lo que la sociedad y las reglas del universo de Bright espera de los elfos: que sean los que dominan el mundo; que se interesen solo por sí mismos y por la supervivencia y bienestar de su propio clan. Kandomere es un elfo que está tratando de encontrarse a sí mismo y de crear un mundo mucho más justo, revelándose contra milenios y milenios de dominación elfa sobre el mundo. De allí la ambigüedad, porque por más que sea, los elfos tienen poderes sobrenaturales, tienen una percepción que está por encima de la percepción de los demás. Tienen un privilegio que ellos entienden muy bien, que Kandomere quiere utilizar para crear un mundo más justo. Él cree en un mundo donde la ley debería garantizar la paz. Por eso está dispuesto a trabajar por un salario, por eso está dispuesto a trabajar en el FBI, porque él cree en eso. Pero su clan no cree en eso, su clan cree que son los dueños del mundo.

¿Hasta qué punto fue difícil encontrar el look adecuado para él?

Pues David (Ayer, el director) tiene ideas muy específicas de lo que quiere. Quería que los elfos tuvieran un look muy estilizado, que se vistieran con ropas muy bien confeccionadas, muy bien cortadas. A mí me gusta la ropa, me gusta el diseño. Tengo muy buenas relaciones con diferentes casas de moda e inmediatamente me vino a la mente Kiton, la casa sartorial italiana de trajes masculinos. Es una de las casas de moda que yo más respeto e inmediatamente yo los llamé y estuvieron supercontentos de confeccionar mis trajes para la película.

Matt Kennedy/Netflix

Aprovechando este gusto tuyo por la moda, quería preguntarte por tu papel como Gianni Versace en la serie American Crime Story. ¿Fue el hecho de interpretar a un diseñador de moda lo que te atrajo de ese proyecto?

Fue todo una coincidencia. Sí tengo esta apreciación por la moda y por el diseño en general, pero de la misma manera me gusta la arquitectura y me gusta el diseño industrial, el diseño de muebles y de objetos. Mi abuela fue sastre. Yo era muy cercano a ella y ella hizo mucha de mi ropa, sobre todo mi ropa formal cuando estaba chico. Esta pasión que tengo yo por un traje bien cortado y por telas, por la sastrería, me viene de mi familia. Pero involucrarme con Versace partió de Ryan Murphy, quien fue el que me contactó para ofrecerme el personaje.

¿Eras fan de su trabajo? ¿Veías algunas de sus series?

Sí, sí, sí. Siempre he respetado mucho a Ryan. Siempre habíamos querido hacer algo y este fue el proyecto perfecto para colaborar. Pero realmente partió de él, yo nunca me visualicé, ni me imaginé como Gianni Versace. Él tuvo la intuición.

He visto el tráiler y estás bastante irreconocible. Más incluso que en Bright, donde sales con la peluca azul y los ojos casi transparentes...

Muchísimas gracias. También es un trabajo en equipo con los jefes del departamento de maquillaje y de peluquería, que son unas estrellas en realidad. Y que lograron ayudarme a crear una transformación tan potente.

Háblame de David Ayer. Creo que te gustó mucho trabajar con él por su sentido del humor...

Es un hombre muy inteligente y el sentido del humor es una de las principales características de una inteligencia aguda. Él es muy perceptivo y sabe muy bien lo que quiere y al mismo tiempo eso le permite estar abierto a diferentes propuestas. Él crea también ambientes muy particulares dentro del set, crea condiciones para que los actores exploremos y para sacar de una manera como casi imperceptible cosas de los actores que él necesita para las escena. Es muy imaginativo, crea atmósferas en el set que te ayudan mucho.

Netflix

Dame algún ejemplo...

David habla perfectamente español. Y hay un personaje que se llama Montehugh, el compañero de investigación de Kandomere, y está maravillosamente interpretado por Happy Anderson. Happy es norteamericano y no habla español. Durante todas las escenas que hicimos -- básicamente comparto el 90 por ciento de la película con Happy -- cada vez que David nos dirigía, me dirigía en español. De modo que nadie, aparte de mí, entendía lo que él estaba diciendo. Y yo tenía que siempre traducirle a Happy, y cuando Happy le preguntaba que qué había dicho, David le decía: "Pregúntale a Edgar, Edgar te explica". Era un ambiente en el que Happy siempre sentía que yo sabía más que él, que yo tenía una información que él no tenía. Y así es como los humanos se sienten alrededor de los elfos.

No sé si llegaste a hablar con David sobre el hecho de que escogiera Netflix como el lugar donde estrenar su próxima película. Y no sé si tú has tenido algún conflicto interior precisamente por hacer una película que la gente verá en el sofá de su casa y no en el cine...

Cero conflicto. Me parece superemocionante ser parte de un proyecto tan rompedor, tan revolucionario. Porque es la primera gran película de espectáculo, blockbuster de gran presupuesto que se hace exclusivamente para una plataforma digital. Y en eso también me identifico con David por ser un hombre de mi tiempo. A mí me parece más bien una gran oportunidad y un privilegio poder ser testigo presencial de un cambio tan profundo en la cultura, en la forma de ver cine y en la forma de hacer cine. Hacer cine cada día es más difícil, pero por otro lado, también gracias a la revolución de las plataformas digitales se ha vuelto mucho más sencillo. A mí me tiene completamente sin cuidado si tú ves mi película en tu teléfono inteligente, o si la ves en computadora, o si la ves en una pantalla de cine... Con tal de que las películas se vean. Yo soy un gran consumidor de Netflix, consumo Netflix desde mucho antes de pensar en trabajar con Netflix. Me parece maravilloso todo lo que está pasando. El cine no va a desaparecer. La experiencia íntima y al mismo tiempo colectiva de una película en una sala de cine no va a desaparecer, simplemente se está transformando y se están abriendo otras ventanas de exhibición que me parecen superimportantes y además superdemocráticas también.

Me decías que eres consumidor de Netflix. ¿Tienes algún guilty pleasure que estés viendo ahora mismo?

Ahorita guilty pleasure no me viene ninguno a la mente de manera inmediata, pero sí estoy muy colgado con The Crown, me parece una serie maravillosa.

Bright se estrena en Netflix a nivel global el 22 de diciembre.

CNET pop: Nuestro espacio en Facebook Live para hablar de cine, series y cultura popular.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine, series y frikismo en general en la sección de cultura popular de CNET en Español.