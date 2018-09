Eddy Cue, un alto ejecutivo de Apple, se queda dormido en las reuniones –¿eso importa?

Agrandar Imagen James Martin

Eddy Cue, una de las vacas sagradas en Apple, es retratado profesionalmente en un perfil elaborado por The Information que destaca su llegada a la fabricante del iPhone a finales de los años 80, su descubrimiento por el propio Steve Jobs, el liderazgo para concretar la adquisición más prominente de la compañía –y hasta revelar que en las reuniones puede llegar a dormirse.

Eddy Cue, inteligente y respetado, pero…



Al menos una docena de empleados de Apple entrevistados por The Information —y que pidieron permanecer en el anonimato— describieron a Cue como un ejecutivo líder, inteligente y fiel a Apple. Sin embargo, los empleados también dijeron que no intercede lo suficiente en los conflictos de la empresa, dando como ejemplo las batallas entre el equipo de exempleados de Beats y de iTunes en medio de la creación de Apple Music.

El ejecutivo de origen cubano tiene 53 años y, según el perfil en cuestión, se le ha visto dormitando en reuniones. De acuerdo con las personas entrevistadas, el ejecutivo de pronto puede cerrar los ojos y recargar la cabeza hacia atrás. "Otros participantes de la junta se quedan pensando si está viendo al techo o está durmiendo", dijo un entrevistado. Algunos entrevistados dijeron haberlo escuchado roncar.

Cue y su poco interés en Siri

Varios de los entrevistados, dice The Information, revelaron que Cue ha demostrado poco interés en Siri, la asistente virtual de Apple. A pesar de que Siri fue una de las primeras asistentes en un teléfono inteligente, recientemente ha perdido capacidades frente a Google Assistant o Amazon Alexa.

Cue tomó el liderazgo de Siri en 2012, tras el despido de Scott Forstall, pero nunca estuvo muy involucrado quejándose por la información técnica y desempeño de Siri hasta el punto de dormirse en varias reuniones en Apple, dice The Information.

"Poner a Cue al frente de Siri fue una mala decisión", dijo un exingeniero de Siri a la publicación. "No creo que él alguna vez haya estado interesado en Siri". En 2017, Apple pasó el área de Siri al mando de Craig Federighi, el vicepresidente de ingeniería de software en Apple. Federighi, un ejecutivo que ha ganado relevancia en los eventos públicos de Apple, delegó Siri a John Giannandrea, un googler (exempleado de Google) especializado en investigación de inteligencia artificial.

Un diamante en bruto descubierto por Steve Jobs



Cue llegó a Apple en el área de asistencia al cliente y áreas de información interna en 1989. Casi 10 años después, en 1998, Cue participó en el lanzamiento de la primera tienda en línea de Apple y generó el interés de Jobs, dice el reporte.

Tras el lanzamiento, Jobs encargó a Cue la negociación de contratos con discográficas para la iTunes Store y también las negociaciones con las operadoras con el lanzamiento del iPhone.

Pero el momento estelar de Cue en Apple ha sido, quizá, la adquisición de Beats Electronics — el desembolso más grande en la historia de la compañía al haber pagado US$3,000 millones por la firma electrónica. "La negociación elevó a Cue a ser uno de los ejecutivos más prominentes después de la muerte de Steve Jobs", dice The Information.

La casi adquisición de Pandora



El reporte dice que Cue se reunió en varias ocasiones con ejecutivos de Pandora por una posible fusión, pero las pláticas no se concretaron. El interés de Apple en Pandora data de hace más de diez años, dice The Information, pero que la mayoría de las conversaciones se dieron en el último año.

Pandora no quiso dar comentarios a The Information. El reportaje de The Information abarca otros temas como el proyecto de televisión liderado por Cue y su papel al rededor de Apple Maps. Apple no quiso dar comentarios a The Information.