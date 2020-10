Eddie Van Halen, legendario guitarrista de rock, fallece a los 65 años

Bob Riha, Jr./Getty Images

Eddie Van Halen, cofundador de la banda de rock Van Halen y uno de los guitarristas de rock fundamentales de la década de 1980, falleció el martes 6 de octubre, a los 65 años de edad tras una larga lucha contra el cáncer, según publicó TMZ en primicia.

Su hijo, Wolfgang Van Halen, también compartió la noticia en Twitter.

El músico (1955-2020) falleció en el St. Johns Hospital de Santa Mónica, California, acompañado en sus momentos finales por su esposa Janie, su hijo Wolfgang y Alex, hermano del guitarrista y baterista de la banda. Según TMZ, Van Halen padecía cáncer desde hace una década, pero su salud se había deteriorado desde hace 72 horas.

Eddie —quien nació en Holanda en 1955 con el nombre de Edward Lodewijk van Halen— formó la banda Van Halen en Pasadena, California, en 1972, junto con su hermano Alex en la batería, Michael Anthony en el bajo y David Lee Roth como vocalista.

La banda Van Halen grabó su primer álbum, Van Halen, en 1978, y en total lanzó al mercado 12 discos, siendo su mayor éxito el álbum 1984 (1984), del que se se popularizaron los sencillos Jump, Panamá y Hot for Teacher.

Eddie Van Halen eran tan popular y respetado que Michael Jackson lo contrató en 1982 para grabar el solo de guitarra de la canción Beat It en el álbum Thriller.

En la película Back to the Future (1985) hay una referencia a Van Halen cuando Marty McFly (Michael J. Fox) usa un cassette con música estridente de la banda atemorizar a su padre George (Crispin Glover) y convencerlo de que acuda al baile de la escuela secundaria. En la escena el propio Eddie Van Halen interpretó especialmente para la película un riff de la canción Out the Window.

La banda Van Halen fue admitida en el Rock & Roll Hall of Fame en 2007.