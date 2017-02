Sarah Tew/CNET

Devin Wenig compra sus bolsas de basura, champú e incluso su pasta de dientes en eBay.

Eso no es típico de un cliente habitual de eBay, que puede visitar el sitio para buscar un coche, una chaqueta de punto o una moneda de colección. Pero, como presidente ejecutivo de eBay, Wenig, de 50 años de edad, compra todo lo que pueda en el sitio, ahora el tercer minorista más grande del mundo después de Amazon y Alibaba.

Wenig, quien tomó las riendas de eBay a mediados de 2015 después de que la compañía se separara de PayPal, se reunió con CNET en sus oficinas de Manhattan la semana pasada durante una tormenta de nieve.

Junto con sus hábitos de compra, el ejecutivo habló de defender la inmigración en Estados Unidos, de cómo la inteligencia artificial y el comercio electrónico moverán industrias enteras e incluso sobre dónde piensa que terminó el jersey perdido de Tom Brady durante el pasado Super Bowl.

A continuación, una versión editada de nuestra entrevista con Wenig:

¿Por qué consideró importante que eBay agregara su nombre a una demanda judicial interpuesta contra la prohibición de viajar del presidente Donald Trump?

Wenig: Hay un par de cuestiones que son realmente fundamentales para nuestro negocio. Son fundamentales para lo que hacemos, y son fundamentales para los valores de nuestros empleados. Y la inmigración es uno de esos temas. Fuimos, obviamente, fundados por un inmigrante sirio-francés y si usted camina alrededor de ese campus, entenderá cuán extraordinariamente diverso es. Y muchos de nuestros empleados que son increíblemente talentosos son personas que han venido a los Estados Unidos. Por lo tanto, para nosotros no es un asunto político, es un asunto de negocios y un tema cultural.

eBay es un mercado donde un montón de pequeñas y medianas empresas ganan su dinero. ¿Hay alguna preocupación de que la politización de eBay de alguna manera podría tener una reacción negativa?

Wenig: No lo veo como politizando eBay. Sólo para ser realmente claro: como estadounidense y como presidente ejecutivo de una empresa estadounidense, quiero que el presidente de Estados Unidos tenga éxito. Dicho esto, hay un par de cuestiones fundamentales que defenderemos. Y si usted defiende todo o usted no defiende nada, entonces ése es un problema. Y estas cuestiones no son cuestiones políticas para eBay - son cuestiones de negocios. Y por eso, no tengo miedo de hablar de ello, y hablaremos.

¿Cuán importante ve usted la Inteligencia Artificial (IA) en el futuro?

Wenig: AI no es una característica más; es el cambio de plataforma de computación más importante a la fecha. Y va a tener una implicación muy profunda en la informática, en cómo las personas interactúan con las máquinas, cómo las máquinas interactúan entre sí. Está justo ahí. No estoy seguro de que todo el mundo vea eso ahora, pero está ahí. Y los avances van a ser profundos y van a venir rápido.

[La revolución de la IA] no está a 10 años de distancia. Eso no es una fantasía de ciencia ficción. Eso lo veremos en unos años.

Creo que será algo positivo, pero eso no significa que no hay problemas a tener en cuenta. Los problemas de concentración de poder y control. Las cuestiones sobre la pérdida de puestos de trabajo son reales, van a haber puestos de trabajo perdidos rápidamente, pronto. La mayoría de los grandes cambios en la tecnología en los últimos 100 años han sido perjudiciales, pero también han sido creadores netos de empleo.

Podría mirar el motor de vapor como un cambio de plataforma tecnológica. Era bastante aterrador ser un granjero a principios de siglo cuando llegó la máquina de vapor. Y eso es lo que estamos enfrentando, ¿verdad? Va a haber menos conductores de taxi dentro de tres años. Va a haber menos lavadores de ventanas cuando los drones empiecen a hacer eso, basados en la IA. Y eso no está a 10 años de distancia. Eso no es una fantasía de ciencia ficción. Eso lo veremos en unos años.

Usted ha dicho que eBay quiere democratizar la AI para pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo lo hará?

Wenig: Hay un montón de inventario en eBay, y hay muchos compradores, y si no enfocas bien tus esfuerzos, todo se perderá en el gran pantano. Pero entendemos, cada vez más, lo que la gente quiere y cómo navega para encontrar sus intereses. Y cuanto mejor nos dirijamos a ellos, más ventas obtendrá una pequeña empresa. Estamos haciendo mucho trabajo en reconocimiento de imágenes, por ejemplo.

Las computadoras se están volviendo realmente buenas en el reconocimiento de cosas. No estamos tan lejos de un futuro en el que simplemente hagas esto [Wenig coge su teléfono y empieza a sacar fotos de una pluma delante de él]. Tomarás una foto de esto y lo haremos coincidir con AI a nuestro catálogo; sabremos exactamente qué tipo de pluma es. Y vamos a decir, ¿quieres venderla? Podemos conseguirte US$5 ahorita por esa pluma.

Hábleme del negocio de carros antiguos de su hermano menor.

Wenig: En realidad él trabajó en la industria financiera de Nueva York y la odió. Entonces, él, su esposa y sus hijos se mudaron a Florida y él compró un negocio, que es la principal tienda de antigüedades y restauración de autos de carreras. La forma en que inició su actividad en eBay fue que fabricó algunas autopartes él mismo y otras las adquirió de otras fuentes. Está trabajando en un auto de carreras italiano de 1956, de los cuales hay cinco en el mundo. El único lugar en el que podía conseguir piezas para ese auto era en eBay. Y a veces no se puede encontrar una parte porque no existe, entonces la fabrican. Y luego cuando fabrica una parte, fabricará cinco, usará una en el auto y pondrá las otras cuatro a la venta.

¿En dónde está el jersey que se le perdió a Tom Brady en el Super Bowl?

Wenig: Buena pregunta. ¿Dónde está el jersey de Tom Brady? ¿Alguien ya investigó, por ejemplo, a los chicos en los vestidores? No lo sé, pero no está en eBay.

¿Ya lo checaron?

Wenig: Si ese jersey estuviera en eBay, si alguien lo denunciara, lo quitaríamos del sitio de inmediato. Pero no está en eBay. No estoy comprobando personalmente para ver si el jersey de Tom Brady está en eBay.

¿Qué compra usted en eBay?

Wenig: Compro todo en eBay. Y recibo un servicio asombroso, como usted esperaría que yo dijera, pero pienso que lo que la gente no sabe es que yo compro todo en eBay. Puedo comprar champú en eBay. Puedo comprar pasta de dientes en eBay. Puedo comprar bolsas de basura en eBay. Mi esposa lo sabe. Antes de que ella salga a la tienda, le digo: "¿ya checaste eBay? y ella me responde: "Déjalo ya. Voy a comprar leche".

¿Alguna vez le han estafado eBay?

Wenig: No. Nunca me han estafado en eBay. Es la verdad.

Y no me sorprendería si hubiera algunos grandes minoristas de todo el mundo que no estarán aquí en la próxima temporada de fiestas.

Los centros comerciales están en problemas, The Limited se declaró en bancarrota. Los minoristas tradicionales están en problemas. ¿Será que están haciendo algo mal?

Wenig: No creo que estén haciendo algo mal, pero creo que la irrupción es tan profunda, y estamos en el juego final. El impacto de la tecnología en el comercio minorista es algo sobre lo que la gente ha hablado durante años, pero esta temporada de vacaciones fue un buen momento. Cuando miras lo que pasó, donde la gente hizo sus compras, observas las ganancias de la mayoría de los minoristas de todo el mundo, fue impactante para muchos. Pero inevitable en algunos aspectos, inevitable.

Eso no significa que no habrá tiendas en el mundo. A la gente le gusta ir a las tiendas. Simplemente significa que habrá un tipo de tienda muy diferente. Una tienda más habilitada por tecnología que tiene que competir en entretenimiento y compromiso tanto como o más que en inventario. Significa culturalmente que va a haber una transformación masiva de la industria minorista. No estamos a cinco años de distancia de ello; esta fiesta ya empezó. Y no me sorprendería si hubiera algunos grandes minoristas de todo el mundo que no estarán aquí en la próxima temporada de fiestas.

¿Cómo serán las compras en 10 años?

Wenig: Creo que el comercio va a ser muy personal, conversacional; se sentará en varios dispositivos. Y no hay absolutamente ninguna razón de que el comercio no va a seguirte, conocerte, ser muy personal y usar un montón de datos para construirte una gran experiencia. Obtener el producto adecuado, en el momento adecuado, al precio correcto. Eso va a ser el comercio. Y estamos trabajando en eBay para que así lo sea.