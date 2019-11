¿No quieres pagar una fortuna por unos AirPods de Apple? Esta es una buena opción

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

La gente de EarFun, que incluye a algunos antiguos empleados de Tribit, una de las marcas baratas de audio favoritas, intentaron durante un tiempo que evaluara los nuevos auriculares "true wireless" (es decir, totalmente inalámbricos, sin cables de ningún tipo) de su startup. Lamentablemente, con la primera muestra que recibí para mi evaluación solo pude vincular uno de los auriculares a mi teléfono: no se emparejaron en conjunto para brindar sonido estéreo. Con el segundo par que recibí tuve mejor suerte, y además vi que EarFun lanzó una oferta muy tentadora: por tiempo limitado, los EarFun Free se pusieron a la venta por US$40, es decir, un descuento de US$40 sobre su precio regular de US$80.

Lo más impresionante de los EarFun Free son sus características: cuentan con Bluetooth 5.0 y carga USB-C e inalámbrica y son totalmente resistentes al agua (IPX7), según sus especificaciones. ¿Su sonido es increíble? No, pero suenan bastante bien. No tienen la claridad de los audífonos "true wireless" de alta gama que cuestan US$150 o más, pero tienen unos graves potentes y suficientes matices para evitar que el sonido sea aburrido.

Por supuesto, lograr un ajuste hermético es primordial para maximizar la calidad del sonido, en especial de los graves. Usando las almohadillas de silicona más grandes incluidas, no tuve problemas para lograr un ajuste cómodo y seguro con un sello hermético. Pude correr con los auriculares en mis oídos (son bastante livianos y no muy voluminosos). Sin embargo, este tipo de ajuste, en el que la almohadilla del auricular se inserta en el canal auditivo, no es el preferido por todos. Es un diseño que aísla el ruido, por lo que brinda una cancelación pasiva del ruido, algo que ayuda cuando caminas por una ciudad ruidosa como Nueva York.

La duración de la batería es de 6 horas a niveles de volumen moderados, y el estuche proporciona hasta cuatro cargas. Según EarFun, una carga de 10 minutos te permite dos horas de tiempo de reproducción. La reproducción se controla con botones físicos (no controles táctiles), y, después de que los has emparejado una vez, los auriculares deben emparejarse automáticamente con tu teléfono inteligente o tableta con Bluetooth cuando los sacas del estuche.

Lee más: Las mejores alternativas a los iPods por menos de US$100

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Además de escuchar algo de música, vi algunos videos de YouTube y Netflix y no noté ningún problema de sincronización de audio/video. No parecía haber ningún desfase, pero no probé los auriculares con todas las aplicaciones de video. También hice algunas llamadas y los EarFun Free funcionaron bien, pero no esperes un rendimiento de primera, en especial al hablar al aire libre y en entornos ruidosos o con mucho viento.

No sé si estos audífonos resistirán el paso del tiempo ni si tal vez tengas el mismo problema que yo: que solo un auricular se emparejara. Pero por solo US$40 en Amazon, que tiene una buena política de devoluciones, vale la pena probarlos si estás buscando un par barato de auriculares "true wireless".