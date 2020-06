Empresas del mundo de los videojuegos se posicionan contra el racismo

EA

Varias empresas relacionadas con el mundo de los videojuegos están mostrando su apoyo a las protestas que están sucediendo en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd la pasada semana, un hombre de raza negra que murió bajo custodia policial.

La desarrolladora, Electronic Arts, ha retrasado la presentación de su nuevo juego, Madden NFL 21. La empresa dijo en un comunicado publicado en Twitter el 31 de mayo, que con el retraso quiere apoyar públicamente las manifestaciones en contra de la violencia policial. "Apoyamos a nuestros amigos, jugadores, colegas y socios afroamericanos y de la comunidad negra. Nuestra atención actual se ha centrado en las medidas que podemos tomar para impulsar el cambio contra el trato injusto y el sesgo sistémico que plaga nuestra nación y al mundo". "Encontraremos otro momento de hablar contigo de fútbol americano. Esto es más importante que un juego, más importante que el deporte y necesita que todos nos unamos en un compromiso por el cambio", dice EA en su comunicado.

EA no es la única compañía relacionada con el mundo de los juegos que ha alzado su voz contra la discriminación racial en Estados Unidos los últimos días. Riot Games, la desarrolladora de League of Legends, Naughty Dog, creadora de The Last of Us, Star Wars, Marvel, Sony y Microsoft también lo hicieron.

"Ahora no es el momento para que ninguno de nosotros guarde silencio", dijo Naughty Dog en un tuit el 31 de mayo. "Durante demasiado tiempo, muchos han sufrido un problema sistémico en Estados Unidos. Demasiados han perdido hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres y madres. Nos solidarizamos contra el racismo y la injusticia", añadió.

El ejecutivo de marketing de Xbox, Aaron Greenberg, enviaba en un tuit fuerza y cariño a todos los miembros de la comunidad de jugadores utilizando los hashtags #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd. Por su lado, Sony publicó un tuit con un mensaje contundente: "Estar callado ante la violencia y el racismo que experimenta la gente negra es ser cómplice de ello. Nos mantenemos firmes hoy y cualquier día con la comunidad negra".

Marvel y Star Wars publicaron un tuit con el mismo mensaje: "Estamos contra el racismo. Estamos con la inclusión. Estamos con nuestros compañeros negros, narradores de historias, creadores y toda la comunidad negra".

Actualmente Estados Unidos vive una situación de protestas en todo el país debido a la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra que murió bajo custodia policial. Estas protestas están teniendo lugar en todo el país y en algunos casos se están produciendo saqueos, lo que ha llevado a empresas como Apple a cerrar sus tiendas.