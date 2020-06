EA Play Live: todo lo que se anunció en el evento

Electronic Arts

EA contará tiene varias novedades para su catálogo en 2020.

La desarrolladora anunció el 19 de junio en su evento en línea anual, el EA Play Live, el tráiler de Star Wars: Squadrons, la llegada de EA Sports FIFA 21 y el regreso de la saga Skate.

La estrella de la presentación fue Star Wars: Squadrons, un juego de combates espaciales en primera persona ambientado en el universo de Star Wars. El juego contará con opción para combates multijugador de cinco contra cinco y también un modo historia basado en los acontecimientos que tuvierono lugar después de la película Episode VI: Return of the Jedi. Star Wars: Squadrons estará disponible el 2 de octubre de 2020 para PlayStation 4, Xbox One y computadoras a través de Origin, Steam y Epic Games Store.

En el evento también se anunció que el popular juego de fútbol, FIFA 21, llegará para todos el 9 de octubre de 2020 en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y computadora a través de Steam y Origin. Según EA llegará a Google Stadia este invierno.

EA también anunció la llegada de Apex Legends para Nintendo Switch en otoño y además, el battle royale gratuito ofrecerá juego cruzado con todas las plataformas, desde Steam hasta Origin, pasando por PlayStation 4, Xbox One y Switch.

Por último, la empresa anunció que está trabajando en una secuela de Skate, la saga estrenada en 2007 para Xbox 360 y PlayStation 3 que cuenta con tres títulos diferentes. EA no mostró ningún tráiler del juego pero Chris Parry y Deran Chung, dos de los responsables de la saga, fueron los encargados de dar la noticia en un video.