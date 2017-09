EA llevará más videojuegos de FIFA a la Nintendo Switch: reporte

2:56 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Los suertudos de haber jugado FIFA 18 en la consola Nintendo Switch podrán seguir anotando goles porque la editora Electronic Arts dijo que continuará desarrollando más ediciones del videojuego para la nueva consola de la fabricante nipona.

Andrei Lazarescu, el productor supervisor de la franquicia FIFA para EA, dijo en una entrevista con GameSpot que "piensa que veremos más FIFA en el futuro para la Switch" agregando que la nueva entrega del videojuego para la consola de Nintendo, FIFA 18, "es la mejor versión portátil que hemos creado". GameSpot es propiedad de CBS Interactive, la empresa matriz de CNET en Español.

EA recibió críticas por la falta de algunos modos, como "The Journey", de la versión de FIFA 18 para la Switch que sí existen para la PlayStation 4 y la Xbox One. Sin embargo, Lazarescu dijo que no pudieron lanzarlo en la consola porque esos modos se desempeñan en un motor computacional, Frostbite, que no existe para ese dispositivo.

FIFA 18 se lanza el 29 de septiembre para todas las consolas principales y PC. Las primeras imágenes del videojuego para la consola Switch se vieron durante la feria de videojuegos E3 en junio.