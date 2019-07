EA Access ya es compatible con PlayStation

Christian Petersen/Getty Images

Después de lo que parece haber sido una eternidad, los gamers de PlayStation pueden suscribirse desde el miércoles 24 de julio a EA Access. El servicio por suscripción del gigante de videojuegos Electronic Arts cuesta US$4.99 al mes o US$29.99 al año.

EA había anunciado en mayo que iba a expandir la compatibilidad de EA Access a la PlayStation. El servicio se lanzó en 2014 para la consola Xbox One de Microsoft y luego para PC en 2016. Sin embargo, el servicio no se había lanzado para consolas Playstation debido, en parte, a que le empresa no creía que el servicio brindara "la clase de valor que los clientes de PlayStation esperan".

La membresía a EA Access le da a los gamers acceso a un creciente catálogo de juegos que se conoce como Vault. Entre los juegos populares están Titanfall 2, Madden NFL 19 y Battlefield V, de acuerdo con GameSpot (sitio hermano de CNET en Español). Los miembros del servicio también obtienen 20 por ciento de descuento en todos los juegos y contenido digitales de EA y acceso al programa Play First, que le permite a los usuarios jugar los nuevos títulos de EA antes de su lanzamiento oficial.