E3 2019: Ubisoft presenta Watch Dogs Legion, lanza Uplay Plus

Ubisoft

Ubisoft presentó el lunes 10 de junio Watch Dogs Legion,

la tercera entrega a la franquicia de espías, criminales y hackers en un Londres futurista y distópico. Se lanza el 6 de marzo de 2020.

Pero eso no fue lo único que la empresa compartió en el marco de la conferencia de videojuegos E3 2019.

La casa editorial francesa reveló su servicio de descarga de videojuegos Uplay Plus para PC que se lanzará el 3 de septiembre e incluirá 100 juegos al mes por US$15 (similar a Xbox Game Pass). Uplay Plus estará disponible mediante el servicio de streaming Google Stadia en 2020, dijo su vicepresidenta de plataforma Brenda Scariot Panagrossi, aunque no aclaró cómo.

Ubisoft también mostró tráilers para Ghost Recon Breakpoint y dijo que la versión beta estará disponible a partir del 5 de septiembre. También anunció dos nuevas campañas de juego, Operation Phantom Sight (que estará disponible a partir del 10 de junio) y Quarantine que llega a principios de 2020, ambos para Rainbow Six Siege.

Ubisoft también presentó Tom Clancy's Elite Squad, un nuevo videojuego para dispositivos móviles iOS y Android que combina los mejores soldados y personajes de Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six Siege y The Division para que los uses para luchar contra otras bandas. El título se desplegará a nivel global y puedes registrarte por adelantado y si lo haces recibirás un personaje exclusivo (Cole D. Walker, de Ghost Recon Breakpoint).

Los fanáticos de Assassin's Creed Odyssey ahora podrán crear sus propias misiones mediante un modo nuevo además que tendrán la habilidad de explorar más de la Grecia antigua en su modo Discovery Tour. Si te encanta esta franquicia, prepárate para Gods & Monsters, que debutó en este E3 2019 con su primer tráiler.

Si te gustó jugar The Division 2, Ubisoft lanzará tres nuevas campañas -- que llama episodios -- durante el próximo año. Estos episodios te llevarán a las afueras de Washington, D.C., incluyendo el Pentágono, el zoológico y un castillo.

Ubisoft ofrecerá The Division 2 gratis del 13 de junio hasta el domingo 16 de junio para la Xbox One, PS4 y PC. Si decides comprarte el juego después de la prueba gratuita, Ubisoft lo descontará por 40 por ciento.

Para las personas que desean juegos más apropiados para los niños, Ubisoft dijo que los personajes de Adventure Time ahora se podrán usar para jugar en Brawlhalla y que en celebración del décimo aniversario de Just Dance, una nueva versión con 40 canciones nuevas se lanzará en 2020 para Nintendo Wii y Switch, Xbox One, PlayStation 4 y el nuevo servicio de streaming de videojuegos Google Stadia que lanza en noviembre. Otro título que aparenta bastante divertido para la familia es Roller Champions sobre los torneos de roller derby (que se lanza a principios de 2020).

Aquí algunos de los tráilers presentados:

Assassin's Creed Odyssey

Brawlhalla

Ghost Recon Breakpoint



Rainbow Six Quarantine

Roller Champions



Shadows of the Hitokiri

The Division 2

Watch Dogs: Legion

