Sony presenta nuevos videojuegos para PlayStation entre iglesias y jardines japoneses

PlayStation

LOS ÁNGELES, California -- PlayStation sorprendió durante E3 2018 llevando a los asistentes a su presentación en esta ciudad por un viaje dentro de sus videojuegos.

(Mira aquí los tráilers de todos los juegos que presentó Sony en E3 2018).

Como una atracción de Disneylandia, los asistentes entraron a un salón que parecía una iglesia, con cinco filas de bancos mirando hacia el frente. El músico argentino Gustavo Santaolalla -- ganador de dos Óscares -- comenzó a tocar en un banyo uno de los temas del nuevo juego The Last of Us 2; la iglesia donde fue el evento también aparece en una escena del videojuego, donde vemos a unos personajes, incluyendo a una chica que tendrá que usar tácticas muy violentas para matar a sus enemigos.

Posteriormente, Sony mudó a todos los cientos de asistentes a un lugar a unos 10 minutos. Tras cruzar un puente de estilo oriental con plantas, una laguna y una pantalla grande con imágenes placenteras el grupo entró en un salón con gradas y una pantalla enorme. Ahí, Sony presentó la aventura de Ghost of Tsushima, un juego de rol exclusivo para PlayStation que toma lugar en Japón.

Sony también desveló los trailers de juegos como Resident Evil 2 (cuya fecha de lanzamiento es el 25 de enero de 2019), New Death Standing, Nioh 2, Kingdom Hearts III (llega el 29 de enero de 2019), Trover Saves the Universe (también para PlayStation VR), y Control (que atrerriza en 2019). Entre las novedades de Kingdom Hearts III está que Pirates of the Caribbean regresa al juego.

Y como se anticipaba, PlayStation mostró algunas jugadas de su esperadísimo juego Spider-Man, como escenas donde el Hombre Araña intenta atrapar a unos prisioneros prófugos, entre ellos cinco de sus peores enemigos. Sin embargo, Sony aún no dio a conocer su fecha de lanzamiento.