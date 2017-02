Sarah Tew/CNET

La Expo de Entretenimiento Electrónico -- mejor conocida como E3 -- una de las mayores ferias de videojuegos del mundo, siempre ha estado cerrada al público. Si querías ingresar a esta Meca de los juegos, tenías que unirte a la industria de los videojuegos. O encontrar la manera de colarte.

Pero este año, por primera vez en la historia, este sueño californiano de los videojuegos hecho realidad dejará entrar al público. GameSpot está reportando que la conferencia venderá 15,000 boletos de acceso completo al evento para tres días, que tendrá lugar del 13 al 15 de junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Pero no todo el mundo se podrá dar el lujo de pagar por esos boletos: primero costará US$150 cada uno, pero el precio subirá a US$250 luego de que se vendan los primeros 1,000 boletos. La Asociación de Software Electrónico (ESA, por sus siglas en inglés), que maneja E3, los venderá aquí a partir de este lunes, 13 de febrero, a las 9 a.m. PT/12 p.m. ET.



¡Eso no significa que vayan a durar mucho tiempo a ese precio! La gente, durante años, ha soñado con poder entrar a E3. Tal vez descubras que los precios se disparen a niveles desorbitados en sitios de subasta como eBay, gracias a los codiciosos revendedores.

Incluso aunque no los compres en reventa, cuestan un varo. Las entradas para Gamescom, una feria que se celebra en Colonia, Alemania, que es casi cuatro veces más grande que E3 y normalmente está abierta al público, suelen costar menos de 20 euros, unos US$20. El Tokyo Game Show ofrece boletos para el público por unos 1,200 yenes o lo que es lo mismo, US$10.

La pregunta más importante es cómo va a ser E3 cuando ya estés ahí. Mi colega Dan Ackerman, un veterano de muchos años de E3, lleva años pidiéndole a la ESA que abra E3 al público. Incluso el año pasado, argumentó que E3 es demasiado buena para mantenerla fuera del alcance de la gente.

Pero cuando hablé con el vicepresidente de comunicación de ESA, Rich Taylor, el año pasado, dijo que abrirlo al público haría de E3 un espectáculo diferente.

Dado que el espacio en el Centro de Convenciones de Los Angeles, donde se realiza E3, es limitado, Taylor dijo que E3 ha tenido que limitar el número de asistentes a 50,000 cada año, un número tradicionalmente reservado para gente de negocios, prensa y un pequeño número de invitados (más o menos entre 4,000 y 5,000 cada año, dijo Taylor) por parte de las compañías que se presentan. Algunas de esas personas tal vez tengan que quedarse fuera.

Lo que es más importante, ya que E3 no tenía que preocuparse por recibir a hordas de público general, la ESA podía colocar a los expositores en pasillos bastante estrechos.

"Todas las cosas que cambian van más allá de simplemente tener más gente en el salón; cambia el número de compañías que muestran sus innovaciones", me dijo Taylor el pasado junio.



Y hablando como alguien que se coló a E3 (¡es una anécdota divertida!) y desde entonces ha asistido muchas veces como prensa, tengo que decirte que E3 ya no es el exactamente el lugar que solía ser, y tal vez no sea como te lo imaginas en tu cabeza.

En la actualidad, una buena parte del show ha sido ideado pensado en las cámaras, no en la gente. Las colas pueden parecer eternas. A menos que E3 cambie mucho en 2017, el mejor asiento para disfrutar de la experiencia probablemente sea el del sofá en tu casa.

Pese ello, si tuviera 18 años no le haría el feo a un boleto.