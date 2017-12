Duolingo

Duolingo intentará enseñarte idiomas de otra manera — mediante un podcast.

La plataforma en línea para aprender idiomas anunció hoy el lanzamiento de su primera serie de podcasts bilingües enfocados en ayudar a los angloparlantes a mejorar su español, aunque Duolingo dice que también son útiles para los hispanoparlantes que desean aprender inglés. El podcast, que tratará historias sobre latinos con voces latinas, es el primer intento de este tipo por parte de Duolingo para buscar otras formas de instruir a sus más de 200 millones de usuarios en todo el mundo.

Los podcasts son un formato popular de escuchar contenido a la carta, asi que los estudiantes de Duolingo pueden escuchar los podcast todos a la vez, saltarse algunos y hasta volver a reproducir sus favoritos. Duolingo deja claro que no se trata de lecciones tradicionales, sino de "cuentos interesantes y sentimentales".

Según Duolingo, sus podcasts contarán historias al estilo de un programa de radio revista, en un tono moderado y con palabras bien articuladas para los estudiantes intermedio y avanzados. Los personajes de los podcasts hablarán en español y los narradores luego atan los cuentos con frases en inglés.

Duolingo lanzará podcasts de unos 15 minutos semanalmente a partir del 7 de diciembre por las plataformas iTunes, Google Play Music, y Stitcher. Los primeros tres podcasts que lanzará serán Amor en China (Love in China), Sin Miedo (Without Fear), Mi héroe, mi amigo (My Hero, My Friend). Puedes encontrar más información en el sitio Web de Duolingo.