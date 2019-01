Nuevas propuestas permitirían a más drones volar sobre el público

Tyler Lizenby/CNET

El Departamento de Transporte de EE.UU. emitió este lunes unas propuestas que de ser adoptadas podrían permitir que los drones puedan volar sobre el público y en las noches sin necesitar de un permiso especial.

Si estas propuestas se aprueban, se abrirían los cielos a la entrega de productos como medicinas, la agrimensura y la inspección de inmuebles por compañías de seguros. Esto beneficiaría a empresas como Amazon y Google, que quieren usar drones para enviar pedidos; AT&T, que los usaría para inspeccionar sus torres celulares, y noticieros como CNN, que los usaría para grabar o tomar fotografías. De hecho, Google y CNN ya tienen con un permiso especial para volar sus drones sobre el público.

Actualmente las reglas de la Dirección Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) -- una agencia del Departamento de Transporte -- prohíben que se vuelen los drones después de que oscurece y directamente sobre las cabezas de las personas, por el riesgos de causar lesiones. Las nuevas propuestas crearían tres categorías de drones, en base al peso y cómo están diseñados los hélices, para decidir si otorgar o no un permiso al piloto para volar sobre el público.

Las nuevas propuestas también requerirían que los pilotos, quienes controlan por control remoto sus naves sin tripulantes, tomen cursos adicionales de entrenamiento (probablemente cada dos años) para asegurar altas medidas de seguridad.

La FAA dijo buscar los comentarios del público y la industria para seguir mejorando el uso de drones en el espacio aéreo. La aprobación de estas propuestas podría demorar más de un año, según Bloomberg.

La FAA no cambiará las otras restricciones existentes. Por ejemplo, los drones no se pueden volar sobre los 400 pies (122 metros) de altura; los pilotos no pueden perder de vista a sus naves en vuelo; y los drones no se pueden volar sobre lugares restringidos como los aeropuertos y las bases militares.

Reproduciendo: Mira esto: PowerDolphin: Un dron que nada como un delfín